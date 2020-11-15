15 Kasım Cumhuriyet Bayramı İskele’de de törenle kutlandı.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. yılı nedeniyle Atatürk Anıtı önünde başlayan tören, Ecevit Meydanı’ndaki resmi geçit ile son buldu.

Törene, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yarbay Gönenç Demirci, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı’na protokol sırasına göre çelenklerin sunulduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi, halkın bayramı kutlandı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ve şiirlerin okunduğu törende, ilk konuşmayı yapan Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Ümran Direk, 15 Kasım 1983’ün önemini vurguladı.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği İskele Şubesi Başkanı Ali Abdurrahmanoğlu da, “Bugün Kıbrıs Türkü’nün bağımsızlığına, özgürlüğüne ve Cumhuriyetine kavuştuğu gündür. Bizler bugünlere kolay gelmedik, bugünlere gelmek için geçtiğimiz uzun, zor ve ızdıraplı yolları Kıbrıs Türkü olarak unutmadık, unutmayız, unutturmayız” dedi.

GKK adına konuşan Piyade Yüzbaşı Emre Yazıcı ise, KKTC’nin 37. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, Cumhuriyet’in, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile omuz omuza, zulüm ve haksızlığa karşı vermiş olduğu özgürlük mücadelesinin en kıymetli karşılığı olduğuna dikkat çekti.

Konuşmaların ardından öğrenciler de şiir okudu.