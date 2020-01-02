2020’nin en şanslı burçları “Yay Oğlak ve Kova”

Ünlü Astroloji Profesörü Dr. Abdullah Abdülaziz, 2020’nin en şanslı burçlarının “Yay Oğlak ve Kova” olduğunu söyledi.

Abdülaziz, burçlara göre 2020’yi KIBRIS GENÇ TV’de Muazzez Gazihan Katipoğlu’nun programında yorumladı.

Koç Burcu: Bu yıl Koç burcunda olanların güzel ve şanslı geçeceğini, ama Mart ayında da bir sıkıntı geçireceklerini bir kayıp yaşayacaklarını sevdikleri yaşlı bir kişiyi ya da bir para kaybedeceklerini söyledi.

50 -60 yaşında olan Koç burçları özellikle sinirlerine hâkim olması konusunda uyardı. Erkekler özellikle evliliklerinde dengesizlik yaşayacaklarını, Kadınlar sağlık yönünden problem yaşayabilir kilo almamaya dikkat etmesi konusunda uyarıda bulundu.

Boğa Burcu: Bu yıl biraz sıkıntılı geçecek ama sabırlı olmaları konusunda uyardı. Evli olanların evliliklerinde bir sorun yaşanmayacağı, herhangi bir ayrılık gözükmediğini söyledi.

Sağlık konusunda astım ve benzeri hastalıklar olabilir. Sigara içmeme uyarısında bulundu.

Boğa burcunda olan bir iş adamının iş hayatında felaket yaşanacağı hızlı bir şekilde düşüş yaşayacağını söyledi. Bu yıl parasal açıdan zengin değil ama yine de para ellerine geçeçecek. Kadınlar ise iş hayatında başarılı olacak.

İkizler Burcu: 2019 onlar için çok kötü ve felaket geçti ama bu yıl rahatlayacaklar aradıkları huzuru bulacaklar. İş adamları Şubat ayından sonra rahatlayacaklar, iş hayatlarında başarıyı daha çok hak edecekler. Evli kadınlara da uyarıda bulunarak, kıskançlık yapmasınlar dedi. Aşk sıfır ama para var. İkizler burcu için aşk olmasa da olur ama para onlar için her zaman olmalıdır diyor.

Yengeç Burcu: Yengeç burçları aşka her zaman açık olan bir burç. Aşk güzel gider. Duygusallık yoğun geçecek. Sağlık da güzel sadece 50-60 yaş kadınlarda meme kanseri riski var, kontrollerini yaptırsınlar. Erkeklerde bir rahatlama var dünya yansa umurlarında olmayacak bu durumda iş hayatlarında problem yaşayabilirler. Kadınlar erkeklere göre daha başarılı olacak. Sağlık konusunda gribal enfeksiyonlara dikkat, özellikle yengeç burcunda olan bebekler.

Aslan Burcu: Erkekler bu yıl anne kuzusu olma yolunda. Zaten öyleydiler bir o kadar daha olacaklar. Annesi ne derse o ur. Bu yüzden evliliklerinde dengesizlik yaşayacaklar. İş konusunda da da problem gözüküyor. Özellikle 60 yaşın üzerinde kişiler alkol alımına dikkat etsinler midelerinde sıkıntı yaşayabilirler. Para orta. Bu yıl evlilik kararı alabilir Aslan burçları.

Başak Burcu: Sağlık konusunda Safraya dikkat etsinler. Kadınlar bu yıl aşık olacak çok ama karşı taraftan istediği karşılığı bulamayacak. yrılan boşanmış kişiler tekrardan evlenecek. Çok hayal yapmasınlar. Özellikle erkekler kilo alımına dikkat özellikle geceleri çok aşırı yemek yemesinler.

Terazi Burcu: Erkekler de iş hayatı düzensiz olacak, dedikodu yapmasınlar özellikle erkekler sonra aşk hayatlarında proplem çıkabilir. Evlilik düşünen kadınların düşüncesi başka bahara kaldı, bu yıl evlilik gözükmüyor. Sağlık iyi ama maddi durum kötü. Mart ayına kadar ayrılık kararı alacak Terazi burçları ama kesin bir ayrılık yaşanmayacak.

Akrep Burcu: Onlar için saf bir yı lolacak. Madi durum güzel, şanslı.Kadınlar biraz başkalarının hayatını takip etmekte bu onlar için zararlı olacak. Erkeklerde çapkınlık var. Sağlık konusunda şanslı oldukları görülen Akrep burçlarının, mide rahatsızlıklarına dikkat etmeleri iyi olur.

Yay Burcu :Bu yılın şanslı burçlarından biri. Bu yıl rahatlayacak. Aşk, para ve sağlık konusunda olumlu gelişmeler yaşayabilirler. Yay burcu erkekleri ise, evlilik kararı almak için doğru bir dönemdeler.

Oğlak burcu: 2019 yılı ortaları onlar için kötüydü artık rahatlayacak.20 Aralık’tan bu yana sıkıntı yaşayan bu burç yavaş yavaş düzlüğe çıkacak. Yanlış anlaşmalar son bulacak. Dengede kalmayı öğrenecek. Sağlık konusunda ise özellikle eklem ağrıları, kemik problemlerine dikkat etmeliler.

Kova Burcu: Aşklar yüksek. Para yok. 15 Kasımdan sonra sağlık daha da iyi oldu. daha da iyi olacak.Manevi bir olaya üzülür ama geçecek. Kova kadınları depresyona dikkat etmeli.

Balık Buruc: Aşkta biraz şanssızlıklar yaşayabilirler. İlişkilerinde veya evliliklerinde ayrılık yaşayabilirler. Mart ayından sonra arkadaşlık ve grup etkinlikleri hakkında oldukça şanslı. Para eviniz 2020’nin çoğunda güçlü olacak. Yeni teklifler ve yeni hedefler gündeminizde olmaya aday bir yıl içindesiniz.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 16:49