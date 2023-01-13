21 dernek, parti ve örgüt Ünsal’ın açıklamalarını protesto etmek için Başbakanlığa yürüyecek

Ülkede örgütlü 21 dernek, parti ve örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için pazartesi akşamı 17.30’da Kumsal Park'ta buluşup Başbakanlığa yürüyecek.
Yürüyüşle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için bir araya geldik. Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz”