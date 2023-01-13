21 dernek, parti ve örgüt Ünsal’ın açıklamalarını protesto etmek için Başbakanlığa yürüyecek

Ülkede örgütlü 21 dernek, parti ve örgüt, Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın kamuoyunda tepkiye yol açan açıklamalarını protesto etmek için pazartesi akşamı 17.30’da Kumsal Park'ta buluşup Başbakanlığa yürüyecek.

Eylemi düzenleyen kuruluşların ortak açıklamasına göre, “Haddini aştı, sabrımız taştı! Kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez!” sloganıyla yapılacak yürüyüşü, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Kadın Örgütü, GÜKAD, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMUSEN Kadın ve Çocuk Hakları Komitesi, KAYAD, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği, KTAMS, KTOEÖS, KTÖS, Kuir Kıbrıs Derneği, Mülteci Hakları Derneği, Pozitif Düşün Derneği, Sivil Toplum İnisiyatifi, Sol Hareket, TDP, Vakıflar ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği ve YKP düzenliyor.

Yürüyüşle ilgili açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumumuzun çağdaş, laik ve demokratik yapısına yönelik saldırılara karşı direnen örgütler ve bireyler olarak, bizlere dayatılan muhafazakârlaştırma politikalarına ‘dur’ demek için bir araya geldik. Türkiye'den Din İşleri Başkanı olarak atanan Ahmet Ünsal'ın kadınların temel insan haklarına ve özgürlüklerine saldıran aşağılayıcı söylemlerine ve din sömürüsü ekseninde örgütlenen dernekler aracılığıyla, çocukların haklarını ihlal eden ideolojik faaliyetlere karşı çıkmak için 16 Ocak Pazartesi günü saat 17.30'da Kumsal Parkı'nda buluşup Başbakanlığa yürüyoruz”