23.yaşımızı kutluyoruz…

Halkın Televizyonu Kıbrıs Genç Tv, 23.yaş gününü kutluyor.

Kurulduğu günden beri, halkının yanında, halkının sesi olan televizyonumuz Kıbrıs Türkünün 23 yıldır ada üzerinde tanık olduğu tarihi anları sizlere aktardı.

Her kesimden herkesin sesi olan Kıbrıs Genç Tv, yayına başladığı günden bugüne sürekli olarak yaptığı teknolojik yatırımlarla bugün modern televizyon stüdyolarından yaptığı yayınları halkına ulaştırmaya devam ediyor.

Tam 23 yıldır bu ekranlar sizin…

Sizin olmaya devam edecek…

Çünkü biz Halkın Televizyonuyuz…

Bizleri 23 yıldır gerek KKTC sınırları içerisinde gerek ise dünyanın bir çok noktasında izleyen, destekleyen heyecanını, mutluluğununu, kederini bizimle paylaşan herkese sonsuz teşekkürler…

Nice yaşlara Kıbrıs Genç Tv…