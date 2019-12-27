27 Aralık Atatürk koşuları bugün tüm ilçelerde yapılacak. İlçelerdeki Atatürk Anıtı önünde törenler de gerçekleştirilecek.

Lefkoşa bölgesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ve okulların katılacağı yarışlar, saat 10.00’da Merkezi Cezaevi önünden başlayacak ve Atatürk Spor Salonu’nda tamamlanacak.

Atletizm Federasyonu’nun düzenlediği büyükler kategorisi yarışları ise Boğaz’da saat 08.30’da başlayacak.

27 Aralık Atatürk Koşuları öncesinde ilçelerdeki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek.Gazimağusa’da saat 09.00’da, Girne’de saat 09.30’da, İskele’de saat 10.00’da Ecevit Meydanı’nda başlayacak.

Güzelyurt’ta Atatürk Koşuları saat 09.30’da Atatürk Anıtı önünden ve Lefke’de ise Atatürk Yol Koşusu Lefke Kaymakamlığı Binası önünden saat 09.30’da yapılacak

Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2019, 14:49