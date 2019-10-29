29 Ekim İskele'de törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümü, İskele’de düzenlenen törenle kutlandı.

İskele Belediyesinden yapılan açıklamaya göre tören, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu kortejinin Ecevit Meydanı’daki tören alanına varmasıyla başladı.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı’na konulduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, İskele Kaymakamı Mustafa Ürüncüoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Gazimağusa Başkonsolosu Kasım Kaban, GKK adına Piyade Binbaşı Çağrı Erguncu, KTBK adına Hava Savunma Yarbay Harun Seçilmişoğlu,İskele Belediyesi Meclis Üyeleri, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal, İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernekler, askeri erkân ve kurum kuruluş temsilcileri de katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Bekirpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Serap İlktaç ile 28. Tümen’den Hava Savunma Teğmen Barış Sayın yaptı.

İLKTAÇ: “EL ELE GÖNÜL GÖNÜLE VEREREK GÜZEL GÜNLERE KAVUŞACAĞIZ”

“Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıldönümü hepimize kutlu olsun” diyerek sözlerine başlayan Bekirpaşa Lisesi Edebiyat Öğretmeni Serap İlktaç, Cumhuriyetin ilanı ve o günlerde yaşanılanların asla unutulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin nasıl ve hangi şartlarda kurulduğunu gençliğin iyi ilmesi gerektiğini kaydeden İlktaç, “Çünkü Ulu Önder Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni Türk gençlerine emanet etmiştir. Biz öyle bir milletiz ki asırlardır dünyaya medeniyet yaymış ve tarihteki en güçlü devletleri kurmuşuz. Bu düşüncelerden hareketle KKTC halkı olarak Anavatan’la el ele, gönül gönüle vererek güzel günlere kavuşacağız” ifadelerini kullandı.

İlktaç konuşmasının sonunda ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

SAYIN: “ATATÜRK’ÜN İZİNDE HEP DAHA İLERİYİ HEDEFLEYEREK ÇALIŞACAĞIZ”

28. Tümen Komutanlığından Hava Savunma Teğmen Barış Sayın, Cumhuriyetin anlam ve gücünü, Türk Milleti’nin Atasına duyduğu büyük inanç ve tarihte eşine ender rastlanır fadakârlıklarla gerçekleştirdiği bu kurtuluş mücadelesinden aldığını belirtti.

Sayın, Atatürk’ün izinde hiç durmadan hep daha ileriye ve güzeli hedefleyerek çalışacaklarını söyledi.

GKK BANDOSU İSKELE’DEYDİ

İskele Belediyesi önünden yürüyerek kortej oluşturan Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu da tören alanında konser verdi. İzmir Marşı’nın da çalındığı GKK Bandosu’nun mini konserinde “Kıbrıs’ım” şarkısı büyük beğeni aldı.

ŞİİRLERLE CUMHURİYET ANLATILDI

Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törende; günün anlam ve önemine uygun şiirler de okundu.

Tören İskele Belediyesi Yıldızlar Halk Dansları Topluluğu’nun folklor gösterisi ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Horon Ekibinin horon gösterisi ile son buldu.