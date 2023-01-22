3 ayrı yerde kaza

Bafra ve Aygün’de dün meydana gelen iki ayrı kazada, alkollü sürücülerin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra’da dün saat 05.00 sıralarında, oteller bölgesindeki çift şeritli yolda, Ayşen Keten (K-25) yüzde 86 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NJ 709 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından yoldan çıkıp, orta refüj içerisinde bulunan 33 cm derinliğindeki çukura çarptı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Keten ve araçta yolcu olarak bulunan Aykut Demir (E-23) ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedavilerinin ardından Ayşen Keten taburcu olurken, Aykut Demir belinde kırık teşhisi nedeniyle ortopedi servisinde müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü kaldırıma, bahçe duvarına ve elektrik direğine çarptı

Aygün’de dün saat 23.50 sıralarında, Cumhuriyet Caddesi üzerinde, İbrahim Kasap (E-21) yüzde 189 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki GE 810 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja girdiği zaman dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma, ardından kaldırım kenarında bulunan bir ikametgahın bahçe duvarı ile elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan Kasap, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde ilkyardım tedavisinin ardından, başına aldığı darbeden dolayı müşahede altına alındı.

-Motosikletli sürücü dikkatsizce anayola çıktı, araca çarptı

Gökhan kavşağında dün saat 16.00 sıralarında, Tayyab Khan (E-22) yönetimindeki SV 738 plakalı motosiklet ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce anayola çıkış yaptı.

Khan motosikletiyle, o esnada anayol üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Hakan Bozkaya (E-48) yönetimindeki GT 855 plakalı aracın arka sağ kısmına, çarptı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Tayyab Khan, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde her iki ayağında kırık teşhisi nedeniyle ameliyat edilerek, ortopedi servisinde müşahede altına alındı.