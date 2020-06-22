3 evde hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da çeşitli tarihlerde 3 eve girerek hırsızlık yapan 29 yaşındaki şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, 16 Haziran’da Lefkoşa'da Saadet Eseri’ye ait ikametgâhın pencere panjuru kırılarak hasara uğratıldıktan sonra içeriye girilerek 1000 TL nakit para ile Fisun Kıprıslı’ya ait 1500 TL nakit para ve muhtelif ziynet eşyaları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen R.A.E (E-29) tutuklandı. Yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahsın Mart - Haziran 2020 ayları içerisinde Ortaköy’de Mahnaz Tavakolianfar’a ait ikametgahtan 65 TL ve 100 Euro nakit para ile 1 adet airpod kablosuz kulaklığı, Lefkoşa’da Kadriye Palabıyık’a a ait ikametgâhtan ise 1 adet cep telefonu ve kablosuz hoparlörü çaldığı tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

YARALAMA VE DARP…

Karşıyaka’da dün akşam D.J.A (E-30) kalmakta olduğu ikametgah içerisinde tartıştığı Onyinye Nyerhovwo Chukwuka’nın kafasına, kafası ile vurmak suretiyle darp ettikten sonra, tasarrufunda bulunan bıçağı sol bacağına sokarak yaraladı. Adı geçen şahıs tutulandı. Soruşturma sürüyor.

VAHİM ZARAR VE MÜLKE TECAVÜZ…

Gönyeli’de dün bir ikametgâh içerisinde, B.Ç (E-42); R.Ç’nin ikametgahına izinsiz olarak giren M.F (E-59) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, M.F’nin (E-59) burnuna elleri ile vurup kırılmasına sebep oldu. B.Ç (E-42) ve M.F (E-59) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

ARAZİ YANGINI…



Akdoğan köyünün kuzeyinde dün saat 14.45 sıralarında tespit edilemeyen bir sebepten dolayı

çıkan yangında yaklaşık 153 dönüm anız, 1 adet su motoru ve aküsü, 80 adet su lastiği, 6 top

damla lastiği, 8 adet rulo balya yanarak zarar gördü. Yangın İtfaiye tarafından söndürüldü. Soruşturma sürüyor.