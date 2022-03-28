4 kişi hayatını kaybetti...İşte son 24 saatteki koronavirüs tablosu

4 kişi hayatını kaybetti...İşte son 24 saatteki koronavirüs tablosu
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Sağlık Bakanlığı 4 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük koronavirüs rakamlarını açıkladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 23.033  olup, 767 pozitif vakaya rastlanmış, 4 kişi vefat etmiş, 597 kişi taburcu edilmiştir. 

352 kişi Lefkoşa, 164 kişi Girne, 177 kişi Gazimağusa, 42 kişi Güzelyurt, 21 kişi İskele, 11 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

28 Mart 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 23.033  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 767      

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 767            

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 597       

Bugün Kaybedilen Hasta: 4 

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 6.340.234      
      
Toplam Vaka Sayısı: 81.617             

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 76.145         

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6369    
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 45     

Karantinadaki Vaka Sayısı : 6319 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 220        

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5         

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 786  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 25 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 267 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 1269        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 138882   

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