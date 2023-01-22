50 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde müşteri olarak bulunan 50 yaşındaki Alaattin Aybek aniden rahatsızlanarak, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre bugün saat 01.00 sıralarında, aniden rahatsızlanan Aybek'e ilk müdahalesi otelde görevli sağlık çalışanı tarafından yapıldı. Aybek daha sonra kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’nde ya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

-Güzelyurt’ta bir kişi uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı

Güzelyurt’ta Ecevit Caddesi üzerinde dün saat 15.00 sıralarında, şüpheli hareketleri sonucu O.P.O.’nun (E-25) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı. O.P.O. tutuklandı.

-Girne’de uyuşturucu madde ve bıçak tasarrufundan 2 kişi tutuklandı

Girne’de dün saat 22.00 sıralarında, Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde yapılan Asayiş ve Trafik Operasyonu kapsamında polis tarafından kontrol maksatlı durdurulan A.Y.’nin (E-34) kullanımındaki, F.Ç.’nin (E-26) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada, tasarruflarında yaklaşık 200 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, öğütücü, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan ucu yanık sarma sigara ve bir adet bıçak bulunarak, emare olarak alındı. A.Y. ve F.Ç. tutuklandı.

-Lefkoşa’daki iş kazasında bir kişi yaralandı

Lefkoşa’da dün saat 11.30 sıralarında, Marmara bölgesinde yapımı devam eden bir inşaat içerisinde çalışan Metin Korkmaz (E-45), spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makine üzerindeki diskin kırılıp fırlaması sonucu boyun kısmından yaralandı.

Korkmaz, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alındı.