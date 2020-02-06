8 yaşındaki Çinli çocuğa ırkçı saldırı iddiası

Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu Kurucu Direktörü Turgay Hilmi, sosyal medya hesabı üzerinden, Çinli bir öğrencisinin maruz kaldığı ırkçılığı dile getirdi.

Turgay Hilmi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

“Doğma büyüme Girne’li 8 yaşındaki Çin kökenli öğrencim, gittiği ilkokulunun önünde 4 anne tarafından “mikrop defol” diye sözlü tacize uğramış. O kadar üzülmüş ki karnesini bile almaya gitmemiş. Böylesine ırkçı yaklaşımda bulunan 4 anneyi şiddetle kınıyorum. Kim bilir çocuklarını acaba yabancılara karşı nasıl yetiştiriyorlar. Sosyal hizmetler dairesinin bu duruma müdahale etmesi gerekir mi? O okulun yönetimi acaba bu ırkçı 4 anneye karşı bir adım atacak mı?”



