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8 yaşındaki Çinli çocuğa ırkçı saldırı iddiası

8 yaşındaki Çinli çocuğa ırkçı saldırı iddiası
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Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu Kurucu Direktörü Turgay Hilmi, sosyal medya hesabı üzerinden, Çinli bir öğrencisinin maruz kaldığı ırkçılığı dile getirdi.

Turgay Hilmi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

 “Doğma büyüme Girne’li 8 yaşındaki Çin kökenli öğrencim, gittiği ilkokulunun önünde 4 anne tarafından “mikrop defol” diye sözlü tacize uğramış. O kadar üzülmüş ki karnesini bile almaya gitmemiş. Böylesine ırkçı yaklaşımda bulunan 4 anneyi şiddetle kınıyorum. Kim bilir çocuklarını acaba yabancılara karşı nasıl yetiştiriyorlar. Sosyal hizmetler dairesinin bu duruma müdahale etmesi gerekir mi? O okulun yönetimi acaba bu ırkçı 4 anneye karşı bir adım atacak mı?”

 

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