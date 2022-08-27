Açılışı dün yapılan “Ozanköy Pekmez Festivali” yarın akşama kadar sürecek

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 14’üncü Ozanköy Pekmez Festivali dün akşam düzenlenen açılış töreni ile başladı. Bugün devam eden festival yarın akşama kadar sürecek. Festivalde Kıbrıs’a özgü el işi, yiyecek ve içecek stantları, konserler, söyleşiler ve kitap satışı yer alıyor.
Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ozanköy bölgesinin turistik tanıtımına, harup ve pekmez üretiminin devamlılığına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalin dün akşamki açılış törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü, Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun ve Girne Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, açılış öncesi geleneksel pekmez şırası kaynattı. Tatar, folklor gösterisinin ardından stantları gezerek, harnuptan yapılmış ürünlerin tadına baktı.
Açılış seremonisi şira tadımıyla başlayan festivalde konuşan Ozanköy Muhtarı Mustafa Uzun, 2008 yılından beridir festivalin devam ettiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.
Girne Belediye Başkanı Nidai Gündördü, konuşmasında, “Akdeniz’in meyvesi olan harnuba sahip çıkmak için canla başla çalıştıklarını” belirterek, bu festivalin harnuba önemli bir değer kattığını söyledi.
Güngördü, “İki sene önce devletin ve hükümetin yaptığı açılımla harnubun kilosu 3 liradan 7’ye bu sene ise 18 liradan sezonu açtı. Tahminlere göre tüccar 21 TL’ye kadar kilosuna ödenek vermeyi uygun gördü. Bu ağaca daha çok sahip çıkmak ve harnup potansiyelini artırmamız gerekiyor” dedi. Güngördü, Belediyenin yeşil alanlara harnup fidanı dikme kararı aldığını da söyledi.
Güngördü, Ozanköy’ün “uzay şairi” Osman Türkay’ın köyü olduğunu belirterek, “Bu festivalin yaşatılması için ve ona vefa borcu olarak köyde anıt heykelini yaptık. Osman Türkay’ı tanıtmak için önemli bir vesileye sebep olduk. Türkay’ın İstanbul’da bastırdığı kitapları bulduk ve biz de kitaplarını bastırarak kütüphanelere dağıttık” dedi. Köyün eski isminin Kazafana olduğunu hatırlatan Güngördü, Ozan Osman Türkay’ın adının yaşatılması için köye “Ozanköy” isminin verildiğini söyledi.
Nidai Güngördü, festivale katkı koyanlara teşekkürlerini iletti.
Festival,n bundan sonraki programı şöyle:
27 Ağustos Cumartesi
19:00 Sunum ve Şiir Dinletisi
Şair Osman Türkay’ın Hayatı ve Şiirleri
Konuşmacı: Prof. Dr.Şevket Öznur (Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı–Öğretim Üyesi)
Şiir Seslendirme: Ahmet Uçar (Şair)
(Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği ve Osman Türkay Vakfı iş birliğinde)
19:15 Halk Dansları Gösterisi
Girne Genç Sanatseverler Derneği
19:30 Konser
İpek Amber & İbrahim Çetiner
20.30 Sunum : Ülkemizde Harup Ağacının Önemi ve Üretimi
Konuşmacı: Mehmet Atak (Girne Belediyesi Yüksek Ziraat Mühendisi)
20.45 Tango Dans Gösterisi
Tango Siempre Cyprus
21:00 Konser
Eda Girgin
28 Ağustos Pazar
19:00 Pekmezli Tatlılar Yarışması
Yarışma Jürisi Koordinasyon Görevlisi: Cemaliye Erpak Karaosmanoğlu (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)
19.15 Pekmezin Sağlığımıza Faydaları Konulu Sunum
Konuşmacı: Naile Soyel (Girne Belediyesi Gıda Mühendisi)
19: 30 Halk Dansları Gösterileri
(Hasder)
19:45 Konser
Tenha
20:45 Pekmezli Tatlılar Yarışması sonuçlarının açıklanması
21:00 Halk Dansları Gösterisi
Lapta Belediyesi Halk Dansları Topluluğu
21:15 Kapanış Konseri