Akdeniz Köyünde yangın

Akdeniz Köyünde yangın
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Akdeniz köyünün kuzey doğu kısmındaki dere yatağı içerinde bu sabah yangın meydana geldi.  
Yangına polis itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından müdahale ediliyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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