Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan tebrik kabulüne, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, GKK Komutanı Tuğgeneral Altan Er, Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, askeri ve sivil yetkililer, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 13:55