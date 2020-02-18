Akıncı, Alayköy İlkokulu'nda

Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında, Alayköy İlkokulu öğrencilerine iklim değişikliğiyle mücadele, ekolojinin önemi, çevre bilinci, su ve enerji tasarrufuyla ilgili eğitim verildi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, “İklim Değişikliği” eğitimi verilen Alayköy İlkokulu’nu ziyaret etti.

Buraya gelişinde okul müdürü Özden Ünbay, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, öğrencilerin çevre, iklim değişikliği ve çeşitli konulardaki sorularını cevaplayarak öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti, düzenlenen fidan dikimi etkinliğine katılarak eşi Meral Akıncı ve öğrencilerle birlikte okul bahçesine fidan dikti.



“BİR ZAMANLAR ‘YEŞİL ADA’ OLARAK ANILAN ÜLKEMİZDE AĞAÇ SAYISI AZALMAKTA…”



Öğrencilere hitaben konuşmasında, yangınlar ve çevre bilinci eksikliği nedeniyle bir zamanlar “Yeşil Ada” olarak anılan ülkede yeşil potansiyelinin azalmakta olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sizlerin her biri genç bir fidansınız… Bu ülke için, geleceğimiz için, toplumumuz için son derece önemlisiniz. Sizleri aile ve öğretmenleriniz çok iyi yetiştiriyor… İşte aynı özen ve ihtimamı, ağaçlar için de göstermemiz lazımdır… Onlar da bakım, dikkat ve koruma istiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı, ülkede ağaç sayısının artması ve mevcut ağaçların korunmasının beraberinde getireceği faydaları da öğrencilere anlattı. Cumhurbaşkanı Akıncı, okul müdürü ve öğretmenlere, göstermiş oldukları misafirperverlik nedeniyle teşekkür etti.



OKUL MÜDÜRÜ ÜNBAY: “TEMİZ DÜŞÜN YEŞİL OKULLAR PROJESİ, ÖNEMLİ BİR PROJE”

Alayköy İlkokulu Müdürü Özden Ünbay, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi’nin önemli bir proje olduğunu dile getirerek Alayköy İlkokulu’nun projede yer almasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ünbay, Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı başta olmak üzere, iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında öğrencilere verilen anlamlı eğitimin gerçekleşmesine emek koyanlara teşekkürlerini iletti.



UYGULAMALI OLARAK YENİLENEBİLİR ENERJİ VE SU TASARRUFU İLE KOMPOST UYGULAMALARI EĞİTİMİ VERİLDİ



Alayköy İlkokulu’nda düzenlen eğitimlerde, öğrencilerin, uygulamalı olarak yenilenebilir enerji ve su tasarrufu ile kompost uygulamalarını görmelerini sağlayan bir mobil van araç içerisindeki “Temiz Düşün-Dönüştür Laboratuvarı" kullanıldı.



İlkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi, Cumhurbaşkanlığı tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan Bu Benim Dünyam isimli kitaplar dağıtıldı ve iklim değişikliği temalı video gösterimi gerçekleşti.



PROJE, ALIŞILAGELMİŞ DAVRANIŞLARIN DEĞİŞTİRİLMESİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYOR



“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılmasını; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.



Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor.





6 BÖLGEDE 6 AY BOYUNCA SÜRECEK



Cumhurbaşkanlığının Millî Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile iş birliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik ile Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor.



Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek.



“İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu, Doğancı İlkokulu, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu, Güzelyurt Özgürlük İlkokulu, Büyükkonuk İlkokulu, Akdoğan İlkokulu, Tatlısu İlkokulu, Esentepe İlkokulu ve Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu’nda verilmişti.