Akıncı'dan köy ziyaretleri

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu’nda düzenlenen Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamındaki iklim değişikliği konulu etkinliğin ardından Akdoğan, Türkmenköy, Vadili, Paşaköy ve Gaziköy’ü ziyaret ederek yurttaşlarla da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yurttaşlar gerek Doğu Akdeniz’deki gelişmeler, gerekse Kıbrıs sorunu yanında güncel sorunlarıyla ilgili Cumhurbaşkanı’na görüş ve beklentilerini ilettiler.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yurttaşların çeşitli konulardaki sorularına yanıt vererek değerlendirmelerde bulundu.