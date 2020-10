Akıncı, ilk kez oy kullanacak olanlara seslendi

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ilk kez oy kullanacak gençlere; “Özgür iradenle sandığa giderek aklın ve vicdanına göre oyunu kullan, senin yerine bir başkasının karar vermesine müsaade etme” çağrısı yaptı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, yeni seçim videosu ile gençlere seslendi.

Akıncı, şunları kaydetti:

“Geleceğe umutla bakan her genç gibi senin de tertemiz hayallerin var. Yakın geçmişi acılarla dolu bir coğrafyada yaşamak kolay değildir. Yarım asırdan fazladır hayatımızı kaplayan Kıbrıs sorununun hayallerimizin önüne geçirdiği engelleri kader gibi yaşamaktan kurtulmalıyız.

Sizlerin önünü açmak hak ettiğiniz koşullarda dünyanın parçası olarak yaşamanızı sağlamak bizlerin görevidir. Kıbrıs’ı eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde bir çözüme kavuşturmak için kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Çözümün kıyısına kadar yaklaştırdığımız Kıbrıs sorununu 2019’da Berlin’de sağladığımız ilkelere uygun şekilde ve mümkün olan en kısa sürede çözmek iddia edildiği gibi imkansız değildir. Yeter ki yalpalamadan, kararlı ve tutarlı bir şekilde hareket edelim.

Bir yandan çözümü zorlarken diğer yandan iç yapımızdaki çarpıklıkları ortadan kaldırmak sorumluluğumuzdur. Hükümetlere yol göstermeye anayasal yetkilerim çerçevesinde tarafsız bir şekilde elbette devam edeceğim. Siz gençlerin seslerinin her zamankinden daha çok duyulması için gayret edeceğim. Çünkü senin görüşünün ne kadar değerli olduğunu biliyorum. Özgür, demokratik, laik ve çağdaş bir toplum olarak varlığımızı sürdürmeye, barışı yüceltmeye devam edelim. İrademize sahip çıkalım.

11 Ekim’de ilk kez oy kullanıyorsun. Özgür iradenle sandığa giderek aklın ve vicdanına göre oyunu kullan ve senin yerine bir başkasının karar vermesine müsaade etme. Her türlü baskıyla toplumsal irademizi çarpıtmaya yönelenlere verilecek en güzel cevap, kendi geleceğini senin belirlemendir.

Düşüncelerimizi söylemekten korkmayacağız. Ülkemizi sevmekten, özgür ve özgün kimliğimizi yaşatmaktan bir an bile geri durmayacağız. Kararlı adımlarla güzel ve aydınlık günlere birlikte ulaşacağız.”