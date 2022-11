Amcaoğlu: “Her an ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağım”

Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Hüseyin Amcaoğlu, seçilmesi halinde her an ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağını söyledi

Amcaoğlu'nun seçim bürosundan verilen bilgiye göre, Amcaoğlu, katıldığı bir televizyon programında, ”Kapım herkese açık olacak, her an, her durumda ulaşılabilen bir belediye başkanı olacağım” dedi.

Amcaoğlu, seçim sürecinde kimseyi kırmadan, son derece seviyeli ve centilmence davranacaklarının sözünü verdi ve “40 günlük seçim sürecinin sonunda herkes bir birinin yüzüne bakacak, kimseyi kırmanın anlamı yok” diye konuştu.

Amcaoğlu, özetle “Her alanda çok iyi işler yapabilirsiniz ama bırakma zamanı geldiğinde bırakmaz ve görevde ısrar ederseniz, sizi eski iyi performansınızla değil, son performansınızla iyi hatırlamayabilirler” ifadelerini kullandı.

Hedefinin Gönyeli, Yenikent, Alayköy, Yılmazköy ve Kanlıköy’ü daha ileriye taşınması olduğunu belirten Amcaoğlu, seçilmesi halinde ilk olarak altyapıdan üst yapıya kadar birçok soruna çözüm bulmak için hiç zaman kaybetmeden çalışacağını ekledi.