Amcaoğlu, Kar İş heyeti ile görüştü

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (KAR-İŞ) heyeti ile bir araya geldi.

Bugün bakanlıkta gerçekleşen nezaket ziyaretinde Taşımacılık ile ilgili sıkıntılar da masaya yatırıldı.

AMCAOĞLU:

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtirken, sektörün sorunlarını ifade eden Kar-İş yönetiminin beklenti ve çözüm önerilerini de sunmuş olmalarından son derece mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Ülkemiz için toplu taşımacılığın önemine işaret eden Amcaoğlu, sorunların giderilmesi ve beklentilerin karşılanması adına iyi bir diyalog ve işbirliği çerçevesinde çalışacaklarını kaydetti.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu; “Asla taşımacılık sektörünü göz ardı etmiyoruz. Günü geldiğinde her iki tarafta gerçekleri ortaya koyacak ve nasıl olması gerektiği noktasında tartışarak ortak bir noktada buluşacağız” diye konuştu.

AKANDERE:

KAR-İŞ Başkanı Bekir Beksan Akandere de konuşmasının başında, Kar-İş ailesi olarak Maliye Bakanı Amcaoğlu’nu yeni üstlendiği görevden dolayı tebrik ederek başarı dileklerini iletti.

Akandere ayrıca, sektörün sorunlarını ve taleplerini içeren dosyayı da Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’na sundu.