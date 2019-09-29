ArıklI'dan yüksek öğretim eleştirisi

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Türkiye’de ve KKTC’de sürekli yeni üniversiteler açıldığını kaydederek, “Her ilde her ilçede üniversite adını verdiğimiz yüksek lise vasıflı okullar açıyor, buralarda çocuklarımızın 4-5 yılını heba ediyoruz” dedi.

YDP’den verilen bilgiye göre, Arıklı, Besni Eğitim Bayramı nedeniyle Adıyaman'da düzenlenen etkinliklere katıldı ve konuşma yaptı.

Dünyanın ilk 500 üniversitesi içinde Türk ve İslam dünyasından bir tane bile üniversite olmadığını söyleyen Arıklı, “Bizim üniversitelerimiz 10 yıl sonra ortadan kalkacak meslekler için öğrenci yetiştirmeye devam ediyor” eleştirisinde bulundu.

Arıklı, amacın meslek sahibi, araştırmacı nesiller değil, diplomalı işsizler yaratmak olduğunu savundu.

YDP Genel Başkanı Arıklı, “Türk ve İslam dünyası yaklaşık bin yıldır ilim ve teknolojide batının gerisinde. Bunun en büyük sebebi felsefe ve mantık derslerinin medrese ve okullardan dışlanması. Düşünce olmayan yerde araştırma ve üretim yoktur. Bu yüzden daha uzun yıllar batının taklitçisi ve tüketicisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel Başkan Arıklı ve beraberindeki heyet, bugün Adana üzerinden yurda dönüyor.