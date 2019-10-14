Arıklı: “Hükümetin desteğini açıklamasını bekledik”

Cumhuriyet Meclisi genel Kurulu saat 11.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkan Vekili Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Başbakan Ersin Tatar'dan sonra söz alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı ise, Türkiye’nin bu harekatı yapma zorunluluğu olduğunu dile getirerek, bunun sebeplerini sıraladı.

Türkiye’nin bu adımına dünyanın farklı yerlerinden destek geldiğini, KKTC olarak da ilk günden hükümetin desteğini açıklamasını beklediklerini ancak Tatar’ın az önce yaptığı konuşmanın da içini rahatlattığını söyledi.

Kısa süre önceki Afrin Harekatı için KKTC’deki tüm kesimlerin kısa sürede destek mesajı yayınladığına işaret eden Arıklı, her nedense Barış Pınarı konusunda 4 gün sessiz kalan Akıncı’nın yaptığı açıklamayla Türkiye’ye saldırıda bulunarak, kendi saflarını sıklaştırmak isteyeceğini düşünemediğini kaydetti.

Akıncı’ya yapılan eleştirilere de değinen Arıklı, “Cumhurbaşkanı talihsiz bir açıklama yapmış olabilir ancak herkes bilmelidir ki, Akıncı’ya yapılan hakaretleri kabul edilemez. Devlete saygı duyan herkesin Cumhurbaşkanı’na saygı duyması gerekiyor” dedi.

Arıklı, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamasının içeriğini de irdeleyerek, özellikle diyalog çağrısını eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, yarattığı güven bunalımından dolayı Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde gerçekleşecek 3’lü ya da 5’li zirveye katılmasının manasız olacağını savunan Erhan Arıklı, Akıncı’nın güven tazelemek için en kısa zamanda istifa ederek, halkın onayını alması gerektiğini belirtti.