“Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı” Resmi Gazete’de ilan edilerek 10 günlük itiraz süresi tanındı

“Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı” Resmi Gazete’de ilan edilerek 10 günlük itiraz süresi tanındı
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Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 7 Temmuz’daki toplantısında alınan ve 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararı’nı Resmi Gazete'de ilan ederek 10 günlük itiraz süresi tanınmasına karar verdi. Karar, 8 Temmuz tarihli Resmi Gazete’nin özel sayısında yayımlandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun 7 Temmuz’daki toplantısında devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 3 üye ve işveren tarafını temsilen 2 üye katılırken, resmi tarafça 9 bin 885 TL brüt aylık asgari ücret olarak sunulan öneriye devlet tarafı 5 evet, işveren tarafı 2 evet oyu vermiş, işçi tarafından katılan 3 temsilci ise toplantıyı terk etmişti.

Bunun sonucunda asgari ücretin 1 Temmuz’dan itibaren brüt saatlik 57.02 TL; günlük 456.23 TL; haftalık 2 bin 281.15 TL ve aylık 9 bin 885 TL olması kabul edilmişti.

En son Ocak 2022’de belirlenen asgari ücret saatlik 40.38 TL; günlük 323.07 TL, haftalık 1615.38 TL, aylık brüt 7 bin olarak uygulanıyor.

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