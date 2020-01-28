Atakan: "Ercan konusunda kararlıyız"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, yeni Ercan Havalimanı’nın 2020 yılı içinde açılmaması halinde yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu belirterek ek süre vermeyeceklerini açıkladı.

Atakan, Ercan’ın özelleştirilmesinin ardından Türkiye’de 13 yeni havalimanı yapıldığına işaret ederek, Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlerde de sıkıntı yarattığını söyledi.

Meclis Genel Kurulu, güncel konuşmalarla devam ediyor.

ŞAHALİ’DEN BAŞBAKANLIĞA CİDDİYETTEN UZAKLIK ELEŞTİRİSİ

İlk konuşmayı CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Milletvekillerinin Soruları ve Başbakanlığın ciddiyetten uzak yanıtları” konusunda yaptı.

Şahali, konuyla ilgili ilk sorusunu 19 Kasım’da sunduğunu belirterek, Bakanlar Kurulu kararınca AKSA jeneratörünün yer işgal harcının bağışlanmasıyla ilgili sorularını yineledi.

İlk cevabı 27 Kasım’da aldığını ve bu muafiyetin ortadan kaldırıldığını öğrendiğini belirten Şahali, sorusuyla ilgili verilen cevapları sırasıyla okudu.

Şahali, bilgi edinme hakkına dair mevzuat olduğunu vurgulayarak, bu maddeleri sıraladı ve kendisinin hâlâ sorularına yanıt alamadığını ve soruların okunmadan cevaplanmaya çalışıldığını kaydetti.

Milletvekillerinin soruları bu şekilde ele alındığı sürece nasıl yol alınacağını bilemediğini ifade eden Şahali, hükümetin gündeminde bilgi vermek gibi bir konu bulunmadığını savundu.

Şahali, 30 gün olan cevap verme süresini hatırlatarak aynı soruları birkez daha sunmak zorunda olduğunu belirterek, sorularının okunarak muhataplarına iletilmesini istedi.

Meclis’in itibarından herkesin sorumlu olduğunu dile getirerek, üzerine düşen görevlerin hakkıyla yerine getirilmemesi durumunda vatandaşın haklı olarak siyasetçilere güven duymayacağını belirtti.

TAÇOY: “AKSA’YA İTHALAT İZNİ VERİLDİĞİNE DAİR BELGE YOK”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Maliye Bakanı’nın rahatsızlığı nedeniyle bugün aralarında olamadığını, kendisindeki bilginin AKSA’ya ithalat izni verildiğine dair belge olmadığını, serbest limana belgesiz girilemeyeceğini, bekletildiği döneme ilişkin Sayıştay değerlendirmesinin ardiyenin gereği şekilde alındığı yönünde olduğunu ve ihraç izniyle jeneratörün adadan çıkarıldığını belirtti.

Taçoy bu konuyu daha öncede Meclis kürsüsünden açıkladığını hatırlatarak, serbest bölgelerin içindeki yasaların değişmesi için de çalışma yaptıklarını ve uluslararası şirketlerin yasal çalışmalarıyla ilgili de çalışma yapıldığını anlattı.

AKSA’ya hiçbir muafiyet yapılmadığını gümrük ve Sayıştay’ın yaptığı hesaplamaların sonucunun değerlendirildiğini ve cihazın ihraç edildiğini vurguladı.

Şahali’nin, ödenen rakamlarla ilgili yerinden sorduğu sorulara cevap veren Taçoy, konuyla ilgili herhangi bir tutarın bağışlanmadığını, bu hesaplamaların gümrük tarafından yapıldığını ve Sayıştay’ın bilgisinde olduğunu yineledi.

Taçoy, konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için farklı çalışmalar yapılabileceğini ifade etti.

ÖZDENEFE ERCAN’LA İLGİLİ KONUŞTU

Daha sonra CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, “Ercan Havaalanının tamamlanmasıyla ilgili sıkıntılar ve gelinen aşama” konusunda güncel konuşma yaptı.

Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşanan sıkıntıları hatırlatarak, bugünkü konuşmasını, bu konuda tatmin edici bir açıklama duymadığı, sürenin 2 ay sonra tamamlanacak olmasıyla ilgili de bilgi almak için yapacağını kaydetti.

UBP kadrolarında ve vizyonunda bir değişiklik olmadığını, yetkililerin Ercan’dan 27 Aralık 2012’de devamının geleceği hayaliyle alınan çeki hatırlatarak bugün gelinen durum hakkında kimsenin bilgi vermediğini söyledi.

Özdenefe, bu sürecin her zaman aceleci, hatalı ve ağır ilerlediğini ifade ederek, Meclis’in bu konuda araştırma komitesi kurmak zorunda kaldığını da hatırlatarak, ilgili bakanların o raporları okuduğunu umduğunu söyledi.

Avam projesinden başlayarak komite çalışmalarında Dalaman Havalimanı projesinin ihalesiz şekilde gündeme geldiğini kaydeden Fazilet Özdenefe, sözleşmeye Başsavcılığın bile dahil edilmediğini, 15 gün sonra sözleşmeye bir ek sözleşme getirerek toplumun zararına olacak maddeler eklendiğini savundu.

Bu ek sözleşmeyle de kusursuz fesih hakkından vazgeçildiğini anlatan Özdenefe, teslimatla ilgili yapılan değişikliklerle ilgili bilgi verdi.

Özdenefe, bu konuyu unutturmamak için konuşma yapmayı seçtiğini ifade ederek, sürecin ilk baştan beri sıkıntılar ve sancılarla ilerlediğini söyledi.

Komite raporunda T&T’nin sözleşme gereği verilen iş planına uymadığı ve hatta 25 yıllık olan sözleşmenin 4 yıl uzatıldığını kaydeden Özdenefe, nihayetinde ilk temelin 2015’te atılmasından başlayarak süreci özetleyerek bugün gelinen noktada Atakan’ın marta kadar tahammül edebileceklerini açıkladığını anımsatarak kalan 2 aylık süreçte atılacak adımları sordu.

“PİST MİADINI DOLDURDU”

Özdenefe, Ercan’daki pistle ilgili yaşananlara da değinerek, bu pistin miadını doldurduğunu söyledi ve pistlerle ilgili aldığı teknik bilgileri aktardı.

Ercan’daki pistin 2 ay içerisinde yenilenmesinin söz konusu olmadığını, aksiyle ilgili bilgi yoksa ne yapılacağını bilmek istediklerini kaydeden Özdenefe, “Nasıl bir yol haritası çizdiniz ve pistin güvenilirliği nedir?” diye sordu.

ATAKAN: “DEFORMASYONLAR GİDERİLDİ, PİST GÜVENLİ”

Özdenefe’yi yanıtlamak üzere kürsüye gelen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Ercan Havalimanı’ndaki mevcut pistin son derece güvenli olduğunu vurgulayarak, basında yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Atakan, pistteki deformasyonların da kısa süre önce giderildiğini, pist nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, havalimanı tamamlandığında pistin yenileceğini söyledi.

Ercan’la ilgili söylenecek çok şey olduğunu, buranın ülkenin artan yolcu potansiyelini karşılayamadığını kaydeden Atakan, hükümetin Ercan konusunda çok kararlı olduğunu ifade etti. Tolga Atakan, yeni havalimanı konusunda kendisinin Mart diye bir tarih vermediğini 2020 yılı içinde açılmazsa yapılabilecekler konusunda hükümetin son derece kararlı olduğunu kaydetti.

Atakan, gecikme yaşanabileceği bilgisiyle gereken her türlü adımın atılacağını vurgulayarak, Ercan’ın özelleştirme kararının ardından TC’de 13 hava limanı bitirildiğini Ercan’ın tamamlanamamasının başka sektörlere de sıkıntı yarattığını söyledi.

“EK SÜRE VERMEMEKTE KARARLIYIZ”

Atakan, bu projeden sorumlu olan tek bakanlık olmadıklarını hatırlatarak ek süre vermemeye kararlı olduklarını vurguladı.

Ercan’da yapılan işlerle ilgili bilgi veren Atakan, bakanlık olarak bu konuda üzerlerine düşen görev doğrultusunda aralıksız denetleme yaptıklarını belirtti.

Atakan konuşmasını tamamladıktan sonra da milletvekillerinin konuyla ilgili sorularını cevapladı.

UBP milletvekili Ersan Saner sataşma olduğunu söyleyerek söz istedi ancak ardından vaz geçerek haftaya söz alacağını belirtti.