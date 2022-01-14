Ataoğlu: “Fiyatların düşürülmesi için vergi ve fon indirimleri gündemimizdedir”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, hükümete gelmeleri durumunda, vergi ve fon indirimi yapacaklarını söyledi.
DP’den verilen bilgiye göre, Ataoğlu ve bazı DP milletvekili adayları Lefkoşa Taşkınköy bölgesinde ziyaretler yaptı.
Ataoğlu, asgari ücrete yapılan artışla birlikte çarşının yüzünün de güleceğine inandığını ifade etti.
Ataoğlu, turistlerin de Kuzey Kıbrıs’a gelmelerini kolaylaştırmak, sınır kapılarında yaşanan yoğunluğun önüne geçmek amacıyla, sınır kapılarındaki geçiş kapasitenin arttırılacağını söyledi. Güney Kıbrıs’ın esnaf için önemli bir pazar haline geldiğini belirten Ataoğlu, sınır kapılarında uygulamaya koyacakları hızlı antijen testleri ile de geçişlerin arttırılması ve kolaylaştırılmasının sağlanacağını belirtti.