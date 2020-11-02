Ataoğlu: "İvedilikle hükümet kurulup, bütçe Meclis’e getirilmeli"

Meclis Genel Kurulunda konuşan DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da sağlık ile ilgili konuşmasında, Sağlık Bakanlığı’nın aldığı tedbirler kapsamında Turkcell işbirliğiyle bileklik kullanımının gündemde olmasının önemine işaret etti.

Ataoğlu bunun iyi bir netice doğurması ve Arıklı’nın konuşmasında bahsettiği ciddi külfetten devletin arındırılması temennisinde bulundu.

Normal şartlar altında Meclis’te bu zamanlarda bütçenin görüşülmesinin gerektiğini ancak mevcut durum nedeniyle bunun yapılamadığını kaydeden Ataoğlu, ivedilikle hükümetin kurulup, bütçenin Meclis’e getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Halkın oluşacak hükümetten ilk beklentisinin, bütçeyi oluşturarak, Meclis’e sevk etmesi olduğunu anlatan Ataoğlu, önceliğin sağlık olduğunu ancak onun hemen ardından ekonominin geldiğini belirtti.