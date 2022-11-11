Ataoğlu: “KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliğine kabul edilmesini selamlıyorum”

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Türk Devletleri Teşkilatı, gözlemci üyeliğine kabul edilmesi kararını, büyük bir heyecan ve gururla selamladığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı, Turizm Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Ataoğlu, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edilmesi ile ilgili mesaj yayımladı.

Ataoğlu mesajında, “KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üye olarak kabul edilmesi için başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türk Dışişleri ile KKTC Dışişleri bakanlık ve personeline, ortaya koydukları özveri, kararlılık ve çabadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümü arifesinde, böylesi bir uluslararası başarının önemli olduğuna dikkati çekerek, “Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte savunduğumuz, iki devletli, egemen eşitliğe dayalı bir çözüm modelinin, akabinde de KKTC’nin tanınması hususundaki siyasal iradenin ne denli doğru ve akılcı bir siyaset olduğunun en bariz göstergesidir” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı üye devlet başkanlarına, KKTC’nin de Türk Devletleri arasında yer almalarına olanak sağlayacak böylesi tarihi ve hayati bir karar verdiklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Ataoğlu, KKTC’nin ortak tarihi geçmişe sahip, gönül birliği içerisinde olduğu Türk Devletleri arasında yerini almasından duyduğu gurur, heyecan ve sevinci dile getirerek, kararın KKTC’nin kuruluş yıldönümü arifesinde verilmesinin anlamının daha da büyük olduğunu ifade etti.