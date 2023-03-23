Ataoğlu: “Kötü günleri hep birlikte paylaşarak aşacağız”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ‘Ramazan’ ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ataoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Huzur ve bereketin müjdecisi Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın heyecanını yaşıyoruz.
11 ayın Sultanı Ramazan’ın, milletimiz, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını canı gönülden niyaz ediyorum. Allah dualarımızı kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı'na kavuştursun. Hayırlı Ramazanlar.”