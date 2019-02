Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacağını kaydetti.



Turizm ve Çevre Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.



Ataoğlu, uçak bilet fiyatlarıyla ilgili Türk Hava Yollarına yaptıkları girişim sonucunda bilet fiyatlarında düşüş beklediklerini fakat fiyatlarda beklenen indirimin gerçekleşmediğini söyledi.



Bu girişimin ardından alternatif olarak Girne-Alanya gemi seferlerini başlattıklarını fakat seferlerin beklenen ilgiyi görmediğini belirten Ataoğlu, bilet fiyatlarını ucuzlatmak adına istedikleri sonucu almak için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.



Ataoğlu, Anadolu Jet’in bir uçağının Nisan ayının başında Adana’dan, Antalya'dan Gaziantep'ten seferlerini başlatmak üzere THY ile görüşmelerinin sonlandığını söyledi.



Bu uçuşların başlaması ile bilet fiyatlarına yansıyacak ücretin 300-400 lira civarında olacağını söyleyen Ataoğlu, “Nisan ayından itibaren bilet fiyatlarında düşüş yaşanacak" dedi.



“RUMLAR ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYOR, GÜNEY BİZDEN ÇOK RAHATSIZ...”



"Rumlar katıldığımız etkinlikleri, Road Showları gerçekleştirmeye çalıştığımız zaman bize engel olmaya çalışıyorlar. Geçen yıl İngiltere'deki turizm paydaşlarımızla tanıtım atağına geçtik. Bu atak sonrasında aldığımız olumlu geri dönüşler yüzde 30 civarında.



Bu yıl İngiltere’de otobüslerde metrolarda Kuzey Kıbrıs ile ilgili ikinci atağa geçtik. Bunlar tabii Rumları rahatsız etti. İmza toplamaya başladılar. İngiltere'ye şikayet ettiler. Bizim önümüze geçemeyecekler. Reklamlarımızı yapmaya devam edeceğiz. Biz Rumların rahatsızlığına aldırış etmiyoruz, etmeyeceğiz" diye konuşan Ataoğlu, Rumların bu rahatsızlığını anladıklarını kaydetti.



Ataoğlu şu ifadelere yer verdi:



“Düşünün 25 bin yatağımız var. Rumda 102 bin yatak var. Direkt uçuşlarda hiç bir sorunları yok. Bizde direkt uçuş yok. Bütün bunlara rağmen bize gelen turist sayısı 1.2 milyon Güney’de ise 3.2 ise bu rahatsızlıklarını anlayabiliyorum. Biz aynı şartlarda olsak onların 3-4 katı turist getirebiliriz."



“EMITT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”



EMITT'e katılımla ilgili bilgiler de veren Ataoğlu "Bu oldukça önemli bir fuar. Uluslararası fuarlar arasında ilk 4 arasında. Anavatan'daki fuarda yer almamız bizi farklı şekilde motive etti. Farklı bir konseptle fuarda yer aldık. Bu yılki konseptimizde dünyanın en eski batıklarından olan ve Girne Kalemizde sergilenen 2300 yıllık batık Gemi Konsepti ve Girne Kalesi ile ülkemizin kültürel zenginliğini ön plana çıkarmaya çalıştık. Oldukça yoğun bir kalabalık ve basın standımıza ilgi gösterdi. 2 yıldır en iyi stant ödülü aldığımız uluslararası EMİTT fuarında bu yıl en iyi organize stant ödülünü de alarak nokta koyduk” şeklinde konuştu.



“İLKEMİZ HER NOKTADA TURİZM”



Farklı programlarla turizmin ilerlediğini dile getiren Ataoğlu, “Her noktada turizme sahip çıkılmasını istiyorduk. Sektör de diyor ki biz her türlü beklentiye cevap vermeye hazırız, istihdama hazırız. İstihdam bekleyenler de istihdam yok diyor. Başbakandan tutun bakanlarımıza, üreticilerimize, sektördeki bütün paydaşlarla bir toplantı yaptık. Bunu her ay düzenli olarak yapacağız. Sorulan soruların yüzde kaçına cevap bulunabildi bunları tartışacağız. Üçüncü toplantıda cevapsız kalan sorular da cevaplanacak. Amacımız üreticinin ürettiklerinin turizme dokunmasını istiyoruz" dedi.



“BÜTÇE AÇIKLARINI KAPATIYORUZ”



KKTC'de bütçe açıklarını sürekli turizmin kapattığını kaydeden Ataoğlu, “üreticiden ve istihdam bekleyenden turizme sahip çıkmasını bekliyoruz. OTEM’i kısa süre içerisinde açtık ve istediğimiz noktaya getirdik. Ara eleman yetiştirmeye başladık. Sadece OTEM'le değil Eğitim Bakanlığı ile ve Esnaf ve Zanaatkarlar Odası ile de birlikte çalışıyoruz. Yılda bir kez mezun vermeyeceğiz, 3 kez mezun vereceğiz. Turizmi Doğu ve Batı bölgelerine de yaymaya çalışıyorsak, eğitimimiz de oralara dönük olmalı. Eğitimleri sırasında gençlerimiz sahada yer alacak. Sorulacak sorulara gerek tarihimizle gerek kültürümüzle alakalı doğru cevaplar verebilecek gençler yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



“HER İLÇEDE BİR MÜZE”



39 yıl sonra ilk müzeyi açtıklarına değinin Ataoğlu, “Biz her ilçede müze açacağız dediğimizde bizimle dalga geçiyorlardı. İskele'de tamamladık, G.Mağusa'da çalışma tamamlanıyor, Güzelyurt'ta ihaleye çıkılıyor, Girne’de restorasyon çalışmaları bitti, Lefke’de restorasyon bitti. Her ilçeye müze yapacağız derken sözümüzü tutuyoruz. Bunun yanında mevcut müzelerin restorasyonu da tamamlanıyor. 2019 yılının ilk yarısında bütün müzelerimizi bitirmeye çalışıyoruz. En azından vermiş olduğumuz sözü yerine getireceğiz. Bu sadece Eski eserlerle ilgili değil Bakanlık olarak verdiğimiz sözdür" dedi.