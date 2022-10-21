Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Nava, kültürel mirası dijitalleştirilme çabalarını değerlendirdi

Avrupa Komisyonu Yapısal Reform Destek Birimi Genel Müdürü Mario Nava, Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin (KMTK) Kıbrıs’ın kültürel mirasının dijitalleştirilmesi çabalarını değerlendirerek, yapılanların barış için bir ivme oluşturabileceğini kaydetti.

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre Nava, “Dijital dönüşüm hızlanmakta ve kültürel miras da dahil olmak üzere toplumun tüm alanlarını etkilemektedir" ifadelerine yer verdiği açıklamasında şunları kaydetti:

"Tarihi eserlerin dijital kayıt altına alınması, bölünmüş toplumlar arasındaki bağlantıyı ve kapsayıcılığı teşvik edebilir. Ortak bir kültürel geçmişe çevrim içi erişim yoluyla birlik oluşturabileceğimiz Kıbrıs örneği için bu durumun özellikle önemli olduğunu düşünüyorum. Çabalarımızı sürdürmeliyiz ve özellikle gençleri, bölücü söylemlere meydan okumak için bu dijital aracı kullanmaya ve yaşamlarındakiler arasında kültürel mirasın anlaşılmasını teşvik etmek için seslerini kullanmaya teşvik ediyorum”