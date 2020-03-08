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Baf Şehitleri anılacak

Baf Şehitleri anılacak
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Baf direnişi ve direniş sırasında şehit düşenler, yarın düzenlenecek törenle anılacak.

Güzelyurt’ta Baf Şehitleri Anıtı önünde yer alacak tören, saat 10:00’da başlayacak.

Törende Anıt önüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından ardından, Gazi Baf Dayanışma Demeği Temsilcisi Türkay Tokel ve Baf Türk Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Dökmen günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yapacak.

TMT Mücahitler Demeği adına Emekli Mücahit Komutanı Alçın Volkan "9 Mart Direnişi", Baf Türk Birliği adına İbrahim Açman "Şehitler Unutulmaz" ve Güzelyurt Meslek Lisesi l0 Muhasebe öğrencisi Emine yıldız "Baf Şehitleri Unutulmaz" şiirlerini okuyacak.

Öğle namazından önce ise Baf Türk Birliği ile Gazi Baf Dayanışma Demeği tarafından Fatih Camii'nde şehitler ruhuna mevlit okutulacak.

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