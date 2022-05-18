Bağımsızlık Yolu eyleme katılmamalarının eylem gerekçesinden kaynaklandığını belirtti

Bağımsızlık Yolu, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) bugünkü eylemine katılmamalarının nedeninin eylem gerekçesi olduğunu açıkladı.

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, ana muhalefet CTP’nin Cumhuriyet Meclisi önündeki eylemine katılmamalarının nedeniyle ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, CTP’nin eylem gerekçesi olarak hükümet krizini merkeze aldığını belirtti ve “CTP bu eylemi akaryakıt zammına, süt zammına, elektrikte yakıt değişim ücretine karşı yapsa ve servet vergisi, asgari ücret, sendikalaşma gibi talepleri yükseltseydi Bağımsızlık Yolu da desteğini ortaya koyardı” dedi.

Toplumcu Demokrasi Partisi, Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, Birleşik Kıbrıs Partisi ve Yeni Kıbrıs Partisi'nin Cumhuriyet Meclis önünde eylem çağrısını da değerlendiren Rahvancıoğlu, başka bir siyasi öznenin, kendi iradesiyle şekillendirdiği bir eyleme, farklı bir içerikle müdahil olunmaması gerektiği düşüncesinde olduklarını, bu sebeple de bugünkü eylemlerinde tüm siyasi partilere başarılar dilediklerini aktardı.

Rahvancıoğlu, gün geçtikçe yoksullaşan emekçi halkın zamlara, hayat pahalılığına ve sömürüye karşı; servet vergisi, asgari ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi ve sendikasız çalıştırılmanın yasaklanması talebi etrafında kenetlenmesi için mücadelemiz, önceden olduğu gibi devam edecektir”