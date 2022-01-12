Bağımsızlık Yolu Lefke ve Gemikonağı’nı ziyaret etti

Bağımsızlık Yolu Genel Sekreter Yardımcısı Münür Rahvancıoğlu, milletvekili adayları ve parti üyeleri Lefke ve Gemikonağı’nı ziyaret etti.

Bağımsızlık Yolu Basın Ofisi’nden verilen bilgiye göre, Gemikonağı’nda cadde ve sanayi bölgesinde broşür dağıtımı gerçekleştiren üyeler, Lefke sokaklarında da broşür dağıtımı yaparak bölge halkı ile sohbet etme fırsatı buldu.

Bağımsızlık Yolu temsilcileri Lefke Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Aziz Kaya ile görüştü, ardından Karadağ bölgesindeki “Madenci Anıtı” da ziyaret etti.

Esnaf ve halkla Bağımsızlık Yolu’nun muhalefet programı üzerine görüşlerini paylaşan Bağımsızlık Yolu heyeti, esnaf ve emekçi halkın yaşanan ekonomik krizdeki sorunlarını dinledi. Özellikle özel sektöre sendika ve asgari ücretle ilgili söylemlerini halk ile paylaşan Bağımsızlık Yolu üyeleri, partinin mücadele alanları ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2022, 16:57