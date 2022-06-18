Bağımsızlık Yolu, velilerle kamusal eğitim hakkını görüştü

Bağımsızlık Yolu, "Kamusal Eğitim Hakkımıza Sahip Çıkıyoruz" çağrısıyla kamu okullarında "okul kaydı, "kırtasiye parası", "yardımcı öğretmen" "parası", "kitap parası", "temizlik parası" gibi gerekçelerle bağış adı altında kayıt sırasında alınan ücretleri konuşmak amacıyla velilerle toplantı yaptı.

Bağımsızlık Yolu Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı eğitim hakları ve ilgili anayasal haklar üzerine bilgil verdi.

Buluşmada her çocuğun 15 yaşına kadar zorunlu, 18 yaşına kadar ücretsiz bilimsel, kamusal, demokratik eğitim hakkı olduğu üzerinde duruldu. Okullarda uygulanan bu gayrı yasal düzene karşı velilerin bir arada durup farklı farklı bölgelerde veya okullarda nasıl ortak hareket edilebileceği üzerine konuşuldu. Velilerin ortak hareket edebilmesi ve dayanışma için örgütlenme ihtiyacı da tartışıldı.