Bağımsızlık Yolu, yerel seçimlerin, hükümetten hesap sormak için kullanılması çağrısı yaptı

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı, yerel seçimlerin, hükümetten hesap sormak için kullanılması çağrısı yaptı.

Bağımsızlık Yolu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, belediyelerle ilgili özel yasa tasarısı hakkında konuşan Nazlı, bütün sene toplanamayan ve acil geçirilmesi gereken yasaların var olmasına rağmen hiçbir çalışma yapılmayan mecliste, bir anda harıl harıl yasa geçirilmeye çalışıldığını ileri sürdü.

Belediyeler yasası gibi, kamu ve özel radyo, televizyon kuruluş yayınlarında değişiklik yasa tasarısının meclisin gündeminde olduğunu dile getiren Nazlı, bu yasa tasarısının internet gazeteleri ve yayınlarına ciddi bir sınırlama getirileceğini iddia etti.

Bağımsızlık Yolu olarak her zaman kamucu politikaların önemini dillendirdiklerini anlatan Nazlı, halkın, eğitimden, sağlığa, sosyal hizmetlerden, enerjiye her alanda bu hizmetlere ücretsiz erişim hakkını savunduklarını söyledi.