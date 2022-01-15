Bağımsızlık Yolu’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne çöplük eleştirisi

Bağımsızlık Yolu, Gazimağusa Belediyesi’nin, Çevre Koruma Dairesi’nin çöplükle ilgili uyarılarını uygulamayarak, üç maymunu oynarcasına tavır takındığını ve halkın sağlığını hiçe saydığını savundu.

Çevre Koruma Dairesi’nin çöplükte inceleme yaptıktan sonra Belediyeye 23 Kasım’da uyarı yazısı gönderdiği kaydedilen Bağımsızlık Yolu açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Müdürlük; Gazimağusa Belediyesi çöp alanına giriş çıkışların kontrol altına alınabilmesi için sınırların belirlenerek tellenmesini, yangınları engellemek için güvenlik görevlisi veya kamera bulundurulmasını, uçurum kısmının kullanıma kapatılmasını ve atıkların bertarafının Güngör Düzenli Depolama Alanında yapılmasını ivedi olarak talep etmiştir.

Bağımsızlık Yolu’nun konunun takipçisi olduğunu, elimizdeki tüm araçlarla sonuna kadar mücadele edeceğimizi ve Mağusa halkına reva görülen bu rezalete teslim olmayacağımızı bildirmek isteriz.”