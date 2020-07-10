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Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı,   pozitif vakaya rastlanmadı  " 

Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı,   pozitif vakaya rastlanmadı  "  Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1103 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı. 10 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 1103      Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok    İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.486     Toplam Vaka Sayısı- 115 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı,   pozitif vakaya rastlanmadı  " 
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Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı,   pozitif vakaya rastlanmadı  "  Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1103 olduğunu,  pozitif vakaya  rastlanmadığını açıkladı. 10 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;  Bugün Yapılan Test Sayısı: 1103      Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok    İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok   Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.486     Toplam Vaka Sayısı- 115 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104   Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7  Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4  Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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Bakan Oğuz, Güzelyurt bölgesinde incelemeler yaptı
Bakan Oğuz, Güzelyurt bölgesinde incelemeler yaptı
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