Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı "

Bakan Pilli:" Toplam 1103 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı " Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1103 olduğunu, pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı. 10 Temmuz 2020 Covid-19 genel durumu şöyle; Bugün Yapılan Test Sayısı: 1103 Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: Yok İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-yok Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok Yapılan Toplam Test Sayısı- 46.486 Toplam Vaka Sayısı- 115 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 104 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 7 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok