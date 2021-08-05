Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu

Bakanlık, bugün yapılan testlerin sonuçlarını duyurdu
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 13.440 olup, 124'ü yerel 142 pozitif vakaya rastlanmış, 95 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 15  kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 124  kişi ise yerel vakadır. 

38 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 1kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 1 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez- 3 / Kumsal-1/ Gönyeli-5/ Marmara-3/ Yenikent-1/ Değirmenlik-1/ Metehan-1/ Köşklüçiftlik-1/ Minareliköy-1/ Hamitköy-1/ Göçmenköy-2/ Çağlayan-1/ K.Kaymaklı-8/ Ortaköy-4/ Surlariçi-3 / Yakındoğu Bulvarı-1/ Yılmazköy-1 

Girne 

Girne Merkez-30 / Zeytinlik-1/ Esentepe-1/ Karakum-5/ Karaoğlanoğlu-3/ Doğanköy-1/ Aşağı Girne-2/ Yukarı Girne-3/ Lapta-2/ Çamlıbel-1/ Alsancak-4/ Çatalköy-6/ Beylerbeyi-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-8 / Dumlupınar-1/ Çanakkale-2/ Maraş-2/ Mutluyaka-2/ İnönü-1/ Baykal-1/ Yeniboğaziçi-6 

İskele 

Bafra-1 

Güzelyurt 

Serhatköy-1 

Lefke 

Gemikonağı-1 

5  Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 13.440   

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Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 142 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 15 

Yerel Vaka Sayısı: 142    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 95 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2.034.222   

Toplam Vaka Sayısı: 12.177 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 10.601  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 1536  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 61     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1378 

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 90 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 40    

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4107  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 470   
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 369 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2591 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 32.540

Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2021, 19:29
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