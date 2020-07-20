Barış ve Özgürlük Bayramı Girne'de de kutlandı

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kapsamında bugün Girne’de iki ayrı tören düzenlendi.

İlk tören saat 08.20’de Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer aldı. Törende, denize çelenkler bırakıldı, KKTC Yelken Motor Kürek Federasyonu tarafından Adaya bayraklar çıkarıldı. Bayrakların tesliminin yapıldığı tören, İstiklal Marşı’nın okunması, meşalelerin yakılması, adadaki meşaleden alınan ateşin karaya çıkartılması, meşalenin Lefkoşa’ya götürülmek üzere GAÜ öğrencileri tarafından teslim alınması, 21 pare top atışı ve Karaoğlanoğlu Şehitliği ziyaret ile tamamlandı.

ATATÜRK ANITINDAKİ TÖREN

Girne Atatürk Anıtı önündeki törene, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Hakan Yurtsever, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Mehmet Sevgüm, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil savunma Teşkilat Başkanlığı, siyasi parti, kurum, kuruluş, dernek, bölge okullarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konması, saygı marşı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla bayrakların göndere çekilmesiyle başladı.

Törende daha sonra, törene katılan birlikler ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törende günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Girne Merkez Şube Başkanı Erbil Aydınova, Kıbrıs Türklerinin 1950’lerden itibaren verdiği varoluş mücadelesine değinerek, 20 Temmuz Barış Harekatı'na nasıl gelindiğini anlattı.

Kıbrıslı Türklerin, 46 yıl önce Barış Harekatı'yla özgürlüğe ve barış ortamına kavuştuğunu vurgulayarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'e seslenen Aydınova, Anastasiadis'in 46 yıllık zaman süresinin barış ortamına sağladığı faydaları çok iyi değerlendirmesi, dış güçlere Akdeniz’de imkan sağlama girişimlerinden, zamana oynama oyunlarından vazgeçmesini istedi.

Akdeniz ülkelerinin o zaman huzura kavuşacağını söyleyen Aydınova, Kıbrıs adasının münhasır ekonomik bölgesindeki doğal gaz ve petrol yatakları, tüm hak sahiplerinin ortak kararları sonucu çözümlenmesi gerektiğini, Rum yönetiminin uygulamaya çalıştığı hukuki yönü eksik, tek taraflı çalışmaların ise barışı değil gerginliği doğuracağını vurguladı.

ÜSTEĞMEN SALMAN

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına konuşma yapan Deniz Üsteğmen Ufuk Salman, kurtuluş yıl dönümlerinin ulusların en büyük bayramları olduğunu vurgulayarak, ulusal onurundan ödün vermeyerek bu uğurda her türlü özveri ve sıkıntıya katlanarak Kıbrıs’ta yiğitlik destanı yaratan Kıbrıs Türk halkının kurtuluş bayramının da 20 Temmuz olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türkü'nün özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin 1878 yılında adanın İngiltere’ye geçici olarak bağlanmasıyla başlayarak, 20 Temmuz 1974'e kadar uzanan çileli ve çetin bir yol olduğunu kaydeden Deniz Üstteğman Salman, bu süreçte yaşananları dile getirdi.

Türkiye’nin, Barış Harekatı'yla Kıbrıs Türk halkının kötü kaderini yenerek aydınlığı yakaladığını, özgürce insanca yaşama sahip onurlu bir toplum olarak varlığını pekiştirerek bunu dünyaya ilan ettiğini belirten Deniz Üstteğmen Salman, KKTC bayrağının gölgesinde, özgür, bağımsız ve başımız dik olarak kutladığımız bu mutlu güne, hangi devrelerden geçerek geldiğimizi anlamak, özgürlük ve bağımsızlığımıza göz dikenleri iyi bellemek ve ulusal mücadelemizin bundan sonraki dönemleri için her bakımdan hazırlıklı olmak mecburiyetindeyiz” dedi.

Konuşmaların ardından Girne Atatürk Anıtı önündeki tören resmi geçitle sona erdi.