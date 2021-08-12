Başbakan Saner, Kalavaç köyünde incelemelerde bulundu

Başbakan Ersan Saner bugün saat 16.30 sıralarında çıkan hortum nedeniyle büyük zarar gören Kalavaç köyünde incelemelerde bulundu.Başbakan Saner e incelemeleri sırasında Tarım ve Doğal kaynaklar bakanı Nazım Çavuşoğlu da eşlik etti