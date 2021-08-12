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Başbakan Saner, Kalavaç köyünde incelemelerde bulundu
Kıbrıs
12 Ağustos 2021 Perşembe 22:06
Genç
Başbakan Ersan Saner bugün saat 16.30 sıralarında çıkan hortum nedeniyle büyük zarar gören Kalavaç köyünde incelemelerde bulundu.
Başbakan Saner e incelemeleri sırasında Tarım ve Doğal kaynaklar bakanı Nazım Çavuşoğlu da eşlik etti
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