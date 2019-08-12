UBP Genel Başkanı ve Başbakan Tatar, bayramlaşma tebrik kabulünü bugün de sürdürecek .

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, dün partilileri ile başlattığı bayramlaşma tebrik kabulünü bugün de sürdürecek. Tatar bugün ilk olarak saat 10:00’da Gazimağusa İlçesinde bayram tebriği kabul edecek. Ardından saat 12.00’de İskele İlçesi’ne gidecek olan Tatar’ın bugünkü son durağı Girne İlçesi olacak.

Başbakan Tatar saat 14.00’de Girne’deki partililer ile vatandaşın tebriklerini kabul edecek. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, Kurban Bayramı’nın ilk gününde de Ulusal Birlik Partisi ’nin Köşklüçiftlik’teki merkezinde, Güzelurt ve Lefke’de partilileri ile bayramlaşmıştı. Ulusal Birlik Partisi’nin Köşklüçiftlik’teki merkezinde de bayramlaşma töreninki konuşmasında Tatar, dünyada barışın ve huzurun hakim olmasını temenni etmişti. Güzelyurt ve Lefke’de deki bayramlaşma tebriğinde ise Tatar, KKTC’nin daha da güçlenerek yoluna devam ettiğini kaydederek, UBP olarak birbirine kenetlenerek, birlik beraberlik içinde ülkeyi kalkındırmaya ve ülkenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini söyledi

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2019, 10:58