Başbakan, tutuklama konusunda açıklama yaptı

Başbakan Tufan Erhürman, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin iç hukukun bir parçası olduğunu vurgulayarak, kitap tasarrufunun kendi başına bir suç olarak değerlendirilmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı. Erhürman, süreci sorumluluk bilinciyle ve ülkemizde demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri koruma iradesiyle takip edip değerlendirdiklerinden kimsenin kuşku duymamasını istedi.

Başbakan Erhürman, bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün bir kişinin yasa dışı cemiyete ait kitap ve yasa dışı cemiyete üyelik suçlamasıyla tutuklanmasını değerlendirdi.

Erhürman, polisin sürdürdüğü soruşturmanın gizliliğinin esas olduğunu kaydederek yürütmenin de soruşturmaya müdahalesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

İki gün tutukluluk kararının bir mahkeme kararı olduğunu ifade eden Başbakan Erhürman, "Yürütmenin yargıya müdahalesi de söz konusu olamaz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi iç hukukumuzun bir parçasıdır ve mahkemelerimizin pek çok kararında bunun altı çizilmiştir. Sözleşme ve çağdaş insan hakları normları çerçevesinde kitap tasarrufunun kendi başına bir suç olarak değerlendirilmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Erhürman, soruşturma sırasında başka iddialar da ortaya konuluyorsa bunların da değerlendirilmesi gerekeceğine işaret ederek şunları belirtti:

"Üstlendiğimiz sorumluluk, masumiyet karinesine, hukukun üstünlüğüne ve cezai soruşturmalara ve yargıya siyasetin müdahale etmemesi ilkesine uymayı gerektirir. Süreci sorumluluk bilinciyle ve ülkemizde demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri koruma iradesiyle takip edip değerlendirdiğimizden kimse kuşku duymamalıdır."