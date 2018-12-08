Başbakanlık afet ve acil durum yönetim merkezi de açıklama yaptı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, sel felaketi sırasında kaybolan Gaye Soyutok'u arama çalışmalarında bugün saat 16.45 sıralarında selle taşınan toprağın yaklaşık bir buçuk metre altında, Soyutok'a ait olduğuna inanılan cesede ulaşıldığını duyurdu.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi koordinasyonunda oluşturulan ekiplerin Perşembe gününden beri yoğun olarak sürdürdüğü arama çalışmaları sırasında bulunan cesedin ilk kimlik teşhisinin, detaylı muayene ve aile tespiti sonrasında kesinliğe kavuşacağı kaydedildi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi Başkanı Hasan Alicik yaslı ailelere ve tüm topluma bir kez daha başsağlığı dilerken, hayatını kaybeden gençlere Tanrı'dan rahmet diledi.

Ciklos yakınlarında çarşamba akşamı HC 470 plakalı araçta seyrederken sel sularına kapılarak uçuruma yuvarlanan 4 kişiden Tolga Bekçi, Ahmet Kılıç ve Günay Kandaz'a perşembe günü ulaşılmıştı. Gençlerin içinde bulunduğu aracın parçaları da farklı yerlerde ve farklı günlerde bulunmuştu.