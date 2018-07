BASIN SEKTÖRÜNDE YEREL İŞ GÜCÜNÜN ARTTIRILMASINI AMAÇLAYAN “YEREL İŞ GÜCÜ İSTİHDAMININ DESTEKLENMESİ TÜZÜĞÜ” TANITILDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, basın sektöründe yerel iş gücünün arttırılması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin sektöre kazandırılması amacıyla hazırladıkları ve Bakanlar Kurulu’nda onaylanarak bugünden itibaren uygulamaya giren Yerel İş Gücü İstihdamının Desteklenmesi Tüzüğü’yle ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Tüzük kapsamında, basın sektöründeki yeni uygulamalar hakkında bilgi veren Çeler, özellikle basın sektöründe yerel iş gücünün arttırılması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin sektöre kazandırılması açısından projenin yarar sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Bakanlıkta düzenlenen basın toplantısına Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Basın Emekçileri Sendikası Başkanı (BASIN-SEN) Ali Kişmir ve basın mensupları katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, özel sektörde çalışan emekçilerin iş güvencesinin ileriye taşınması konusuna önem verdiğini söyleyerek, bugün bu konuda ilk adımın atıldığını belirtti.

“YEREL İŞ GÜCÜ TEŞVİK EDİLECEK”

Tüzük uyarınca KKTC’de basın sektöründe faaliyet gösteren ve Basın Kartı Tüzüğü kuralları uyarınca basın kartına sahip en az üç çalışanı olan işverenlere, iş yerindeki yetkili sendika ile arasında Toplu İş Sözleşmesi olması durumunda istihdam ettiği KKTC yurttaşı her çalışan için yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı ile İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerinin tamamı başvuru tarihinden itibaren 36 ay süreyle iade edilecek.

Üniversitelerin iletişim fakültelerinde basın sektörü ile ilgili bir bölümde öğrenim gören ve öğrenim gördüğü alanla ilgili staj ve eğitim programlarına katılan KKTC yurttaşı öğrencileri istihdam eden işverene, sosyal güvenlik kurumlarında stajyer olarak kaydı bulunan her çalışanı için yatırmak zorunda olduğu yatırımların tamamı staj ve eğitim programı süresince iade edilecek.

Proje kapsamında stajyer statüsünde çalışanlara staj ve eğitim programı süresince işvereninden aldığı ücrete ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İstihdam Destek Merkezi tarafından yürürlükte olan asgari ücretin yüzde 60’ı oranında ücret desteği verilecek.

Basın toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu ve Basın Emekçileri Sendikası Başkanı (BASIN-SEN) Ali Kişmir konuşma yaptı.

ÇELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, bakanlığa ilk atandığı günden bu yana özel sektörde çalışan emekçilerin iş güvencesinin ileriye taşınması konusuna önem verdiğini söyleyerek, bugün bu konuda ilk adımın atıldığını belirtti.

ÇELER’DEN BASINA KUTLAMA

Çeler, “Kıbrıs’ta bir Kıbrıslı Türk Ahmet Emin Efendi tarafından 129 yıl önce, 11 Temmuz 1889’da yayımlanan ilk Türkçe gazete olan Saded’in yayın hayatına girmesinin yıl dönümünde demokratik hayatın vazgeçilmezi olan basında gerek yazılı gerekse görsel medyada özveriyle çalışan hizmetlerini esirgemeyen, en zor şartlarda dahi görevlerini yerine getirme çabası gösteren basın emekçilerimizin 11 Temmuz Basın Günü'nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.

Bakan Çeler, basın sektöründe yaşanan ekonomik, yapısal sorunlar ve haksız rekabet koşulları içinde mücadele veren medya kuruluşlarına destek olmak ve bu kuruluşlarda çalışan basın emekçilerine gelecek ve iş güvencesi sağlamak amacıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan Yerel İş Gücü İstihdamını Destekleme Projesi’ni hayata geçirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını belirtti.

Özellikle basın sektöründe yerel iş gücünün arttırılması, üniversitelerin iletişim fakültelerinde okuyan KKTC vatandaşı öğrencilerin sektöre kazandırılması açısından projenin yarar sağlayacağına inandıklarını söyleyen Çeler, projeyle ilgili bilgi verdi.

Çeler, şunları kaydetti:

“Proje kapsamında, basın sektöründe faaliyet gösteren ve Basın Kartı Tüzüğü kuralları uyarınca basın kartına sahip en az 3 çalışanı olan işverenlerden çalışanları adına iş yerindeki yetkili sendika ile arasında Toplu İş Sözleşmesi bulunan işverenlerin istihdam ettiği KKTC yurttaşı her çalışan için istihdamı yapan işverene, çalıştığı dönemlerle ilgili olarak yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı ile İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerinin tamamı başvuru tarihinden itibaren 36 ay süreyle iade edilecektir.

Üniversitelerin iletişim fakültelerinde basın sektörü ile ilgili bir bölümde öğrenim gören ve öğrenim gördüğü alanla ilgili staj ve eğitim programlarına katılan KKTC yurttaşı öğrencileri istihdam eden işverene istihdam ettiği ve sosyal güvenlik kurumlarında stajyer olarak kaydı bulunan her çalışanı için yatırmak zorunda olduğu Sosyal Sigorta/Sosyal Güvenlik yatırımlarının tamamı ile İhtiyat Sandığı prim ve depozitlerinin tamamı staj ve eğitim programı süresince iade edilecektir.

Stajyer statüsünde çalışanlara staj ve eğitim programı süresince işvereninden almış olduğu ücrete ek olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İstihdam Destek Merkezi tarafından yürürlükte olan asgari ücretin yüzde 60’ı oranında ücret desteği verilecektir.”

Bakan Çeler, projeyi hayata geçirirken destek veren, işbirliği içinde çalıştıkları Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, BASIN-SENtemsilcileri, daire müdürleri ve bürokratlara,katkılarından dolayı teşekkür etti.

“STAJYER PROGRAMLARI HAYATA GEÇECEK”

Yerel işgücünün piyasaya daha çok adapte olması, özel sektörde iş güvencesi altında olması, aldığı maaş ve hakların iyileştirilmesi yönünde ilk adımın bugün atıldığını söyleyen Zeki Çeler, yakın zamanda Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde stajyer programlarının da hayata geçeceğini ve diğer sektörlerde staj yapanların da desteklenmesinin gündemde olduğunu kaydetti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ülkede 105 bin kayıtlı işçi bulunduğunu dile getirerek bunların 45 bininin Türkiye ve üçüncü ülkelerden geldiğini, asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapılması halinde ayda yaklaşık 90 milyon TL’nin yurtdışına çıktığını söyledi.

Çeler, tüzüğün ilk adım olduğunu, ilgili taraflarla istişare ederek farklı sektörlerde de adım atılacağını kaydetti.

Tüzüğü “özel sektörde sendikalaşmanın biraz daha farklı şekilde gerçekleşmesi durumu” olarak niteleyen Çeler, bu tür uygulamaların diğer sektörlerde de kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

ÖZUSLU: “İYİ ÖRNEKLER TEŞVİK EDİLİRSE YAYGINLAŞIR”

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu, 11 Temmuz 1889’da yayımlanan ve bir Kıbrıslı Türk tarafından çıkarılan ilk Türkçe gazete olan Saded’inyayın hayatına girmesinin yıldönümünde tüm basın sektörünün Basın Günü’nü kutladı.

Özuslu, sorunların üzerine cesaretle yürümek gerektiğine işaret ederek, özel sektörde sendikalaşmanın olmadığı, toplu sözleşme düzenine geçilemediği eleştirileri yapıldığını ancak iyi örneklerin teşvik edilmesi halinde bu tip örneklerin yaygınlaşacağına inandığını belirtti.

“ZORLA DEĞİL AMA TEŞVİKLE…”

Bakan Çeler’in de buna inandığını ve teşvik modeli ile örgütlenmenin mümkün olabileceğini gösterdiğini dile getiren Özuslu, “Özel sektörde sendikalaşma zorla olmaz ama teşvikle olabilir. Bugünden itibaren özel sektörde sendikalaşmanın artacağını, toplu iş sözleşmesi düzenine geçeceğini umuyorum” dedi.

6 ay kadar önce medyanın yaşadığı sıkıntıların tespiti amacıyla Ombudsman’a başvurduklarını ve iki ay önce de raporun yayımlandığını anımsatan Özuslu, bunun üzerine Bakan Çeler ile sorunlara yönelik çalışma başlattıklarını ve sonucunda bu tüzüğün hazırlandığını kaydetti.

Yatırımı yapılmayan çalışanların mağduriyetlerinin giderileceğini, çalışanların iş güvencesine sahip olacağını söyleyen Sami Özuslu, “İşveren de sendikalaşmanın, toplu iş sözleşmesinin öcü olmadığını, işverenin de bir sigortası, güvencesi olduğunu anlamış olacak” diye konuştu.

Özuslu, tüzükle ilgili Bakan Çeler ve Bakanlar Kurulu’na teşekkür etti.

Haksız rekabet sorununa da değinen Özuslu, Türkiye ile KKTC basını arasında bedava reklam sıkıntısı yaşandığını, tek gelir kaynağı reklam olan medyanın söz konusu gelirlerinin minimum düzeyde olduğunu kaydetti.

KTGB Başkanı Özuslu, bununla ilgili de cesaretli kararlar alınması gerektiğini dile getirdi.

KİŞMİR: “TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ÖCÜ GÖRÜLMEMELİ”

Basın Emekçileri Sendikası Başkanı (BASIN-SEN) Ali Kişmir de tüm basın sektörünün 11 Temmuz Basın Günü’nü kutlayarak sözlerine başladı.

Kişmir, Bakan Çeler başta olmak üzere tüzüğün çıkmasına katkıda bulunan herkese teşekkür etti.

Tüzüğün ortaya çıkmasının ardından sendikalaşma yönünde bazı işverenlerden talepler gelmeye başladığını söyleyen Kişmir, toplu iş sözleşmesinden korkulmaması, “öcü gibi görülmemesi gerektiğini” belirtti.

Kişmir tüzüğün işvereni de çalışanı da, iki tarafı da koruyan ve teşvik eden bir yönü bulunduğunu kaydetti.

Tüzüğün yerel işgücünü koruyacağını, artmasını ve kayıt altına alınmasını sağlayacağını söyleyen Kişmir, toplu iş sözleşmesinin yayılması, çalışanların güvenceli bir ortamda çalışmanın sağlanması anlamında önemli olduğunu ifade etti.

Ali Kişmir, sektörde işini doğru yapan, yükümlülüklerini yerine getirenler ve bunu yapmayanlar olduğunu, işini doğru yapan kesimlerin teşvik edilmesi ve hayatta kalmalarının sağlanması için tüzüğün yarar sağlayacağını kaydetti.