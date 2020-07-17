Basın Sen'den Bilişim Suçları Yasasına eleştiri

Basın Emekçileri Sendikası (BASIN-SEN) Başkanı Ali Kişmir, Bilişim Suçları Yasası’nın yayımlanması üzerinden 48 saat geçmeden iki kişiden yasa çerçevesinde şikayetçi olunduğunu belirterek, ifade özgürlüğünün kısıtlanması çerçevesinde eleştirilerde bulundu.

Yazılı açıklama yapan Kişmir, “Bilişim Suçları Yasası resmi gazetede yayımlanmasının üzerinden 48 saat geçmeden bir eğitim görevlisinden sosyal medya paylaşımı yüzünden, bir gazetenin de yaptığı haberden dolayı bu yasa çerçevesinde şikayetçi olunması, ifade özgürlüğünün kısıtlanmasına dönük bu virüsün, Covid-19’dan daha hızlı bir bulaşa sahip olacağını bizlere göstermiştir.” ifadelerini kullandı.

Tüm uyarılarına ve tepkilerine rağmen bu adımı atmaktan çekinmeyen tüm kesimlerin, bu baskıcı salgından sorumlu olduğunu söyleyen Kişmir, “Kimse kendini aklamaya veya temennilerle işin içinden sıyrılmaya çalışmasın. Bu konuda bize destek veren örgütler ve siyasi partilerle yaratılan bu anti demokratik duruma karşı tüm gücümüzle savaş vereceğiz. Tarih bu süreçte kimin hangi tarafta olduğunu her zaman yazacaktır” ifadelerine yer verdi.