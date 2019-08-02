"Başka Karpaz yok"

Karpazlılar, bölgeye gereken yatırım yapılmadığı gerekçesiyle Lefkoşa’da eylem düzenledi.

Yenierenköy Belediyesi ve bölge muhtarlarının öncülüğünde, sivil toplum örgütlerinin desteği ile Karpaz bölgesine gereken önemin verilmediği gerekçesiyle düzenlenen yürüyüşte Cumhuriyet Meclisi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Başbakanlığa siyah çelenk bırakıldı.

BÖLGENİN TALEPLERİ

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, Bakanlıklarda yaptığı konuşmalarda, bölge halkının işsizlikten dolayı arazilerini satmaya başladığını, 4 köyün boşaldığını, en ciddi sıkıntılarından biri olan Karpaz Emirnamesi’nin ilk etapta değiştirilmesini daha sonra ise imar planı yapılmasını istediklerini vurguladı.

Yatırım amaçlı bölgede yatırımcılara verilen arazilerin üzerlerine yıl sonuna kadar yatırım yapılmadığı takdirde geri alınmasını da istediklerini kaydeden Yeşilırmak, Karpaz İskele, Gelincik-Kaleburnu ve Dipkarpaz Zaferburnu yollarının yıl sonu ihaleye çıkılmasını istediklerini kaydetti.

Karpaz bölgesi için imar planı istediklerini ancak o çalışmalar başlamadan önce Emirname’de düzenleme istediklerini kaydeden Yeşilırmak, turist sayısı da hesaba katıldığında Karpaz bölgesinin nüfusunun 40 bine çıktığını, bu nedenle bölgenin tam teşekküllü bir hastaneye ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

BAYBARS: BUCAK HİZMETLERİ İKİ AYA KADAR

Eylemin İçişleri Bakanlığı ayağında Bakan Ayşegül Baybars, Bakanlık binası dışında eylemcilere hitaben yaptığı konuşmada, dile getirilen sorunların ülkenin genelinin sorunları olduğunu, yıllarca sürdürülen politikanın kalkınmayı ve istihdamı sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Bucak hizmetlerinin en geç bir-iki ay içerisinde buraya geleceğini söyleyen Baybars, kimlik makinesi cihazlarının altyapısının bazı parçalarının beklendiğini söyledi.

“MAĞUSA PLANLI GELİŞMEDİ”

Gazimağusa’nın üniversite sayesine geliştiği, Karpaza yapılacak bir üniversite sayesinde Karpaz’ın da gelişeceği yöndeki söylemlere atfen Baybars, Gazimağusa’nın güzel gelişemediğini ancak Karpaz’da planlı bir gelişme için halen şans olduğunu, planlı ve sürdürülebilir bir gelişme sağlanabildiği takdirde Karpaz’ın örnek bir yer olabileceğini söyledi.

Karpaz Emirnames’inin Yenierenköy ve Karpaz’da farklı sıkıntılara sebebiyet verdiğini kaydeden Baybars, Karpaz bölgesinin eşsiz özelliklere sahip olduğundan mevcut şeklini bozmadan kalkınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"HEDEF 2020 BAŞI İMAR PLANINA BAŞLAMAK"

Mağusa, Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, hedeflerinin 2020 başında Karpaz İmar Planı’na başlamak olduğunu kaydeden Baybars, bu süreçte Emirname’de de bir takım değişiklikler öngördüklerini anlattı.

Baybars, Emirname’de hedeflerinin “Karpaz bölgesi için eko-agro turizmde bir miktar iyileştirme, Yenierenköy’de de bazı alanların imara sağlıklı bir şekilde açılması” olduğunu kaydetti.

Emirname değişikliği ile ilgili olarak Baybars, uzmanların bölgeye ancak eylülde gelebileceğini söyledi.

"KAYNAK AKTARIL AKTARILMAZ İHALE AÇILACAK"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Belediye Başkanı Emrah Yeşiılrmak , Meclis Üyeleri ve muhtarları kabul ederek görüştü.

Atakan, 2018’de ekonomik krizden dolayı bazı ihalelerin iptal edildiğini bunlardan birinin de Dipkarpaz’dan manastıra kadar olan yol olduğunu söyledi.

Dipkarpaz-Apostolos Andreas, Çayırova- Dipkarpaz, köy bağlantı yolları yama işleri için Maliye Bakanlığından bloke talebinde bulduklarını ve kaynak beklediklerini belirten Atakan, 2018’de üç proje iptal edilerek Kaleburnu Sipahi yolunun yapıldığını kaydetti.

Atakan, kaynak aktarılır aktarılmaz ilk adımları atacaklarını belirtti.

Türkiye’de ihalesine çıkılan 7 projenin 4’ünü üstelenen konsorsiyumun tasfiye olduğuna da işaret eden Atakan, yarım kalan projelerin birinin İskele- Çayırova diğerinin de Balalan -Yenierenköy olduğunu kaydetti.

Atakan, Türkiye’de yeni bir ihale süreci başlatılması yerine, ülkede ihaleye çıkılması için çalışma başlattıklarını söyledi.

Yenierenköy’de Sağlık Merkezinin bulunduğu bölgeye bir hız tespit kamerası yerleştirileceğini kaydeden Atakan, Yeşiköy’e de ikinci bir hız tespit kamerası monte edilmesini değerlendirdiklerini söyledi.

Atakan, bölgeye öncelik verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini söyledi.

PİLLİ: “SAĞLIK HİZMETİ GETİRİLECEK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli de eylemcilerle Bakanlık kapısında görüştü. Sağlık hizmetleriyle ilgili gelen talepler hakkında Pilli, Karpaz’da sağlık hizmetlerinde eksikliklerin olduğunun bilincinde olduğunu kaydetti.

Gerekli sağlık hizmetlerini bölgeye getirme sözü veren Pilli, hastane sözü veremeyeceğini ancak sağlık hizmeti getireceğinin sözünü verebileceğini söyledi.

Bakan Pilli kalıcı çözümler üzerinde çalıma yaptığını, bayramdan sonra Karpaz’la ilgili ön bilgi vereceğini söyledi.

Eylemciler Meclis önüne siyah çelenk bıraktıktan sonra Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre ile ayaküstü görüştü.

Töre, eylemcilerin taleplerine destek belirtti.