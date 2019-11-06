Başkanlığa Ali Bolat seçildi

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği Başkanlığı’na Ali Bolat seçildi.

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği’nin gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulunda Başkanlık, Yönetim Kurulu, Onur Kurulu, Denetleme Kurulu seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Seçimler sonucu seçilen kişiler şöyle:

“Başkan Ali Bolat. Yönetim Kurulu: Çiğdem Adataş, Nihat Şencan, Hamza Uçar, Özlem Durmaz, Kevser Altun, Mehmet Reşat Karakahraman, Enver Bozkurt, Dilek Sarpkaya Güder, Abdurrahman Payas, Handan Yamak, Elif İlkan, Gülten Tunç. Yedek Üye: Nebahat Dal

Onur Kurulu: Ayşe Doğan, Cazım Ünal, Fatma Direk, Nuriye Güney, Nuray Özkol, Zühal Öztürk. Yedek Üye: Nazmiye Kızılkaya

Denetleme Kurulu: Müyesser Adataş Durusoy, Nuray Kumbur, Sefanur Seymen.”