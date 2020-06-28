Başkanlığa Kazım Ant seçildi

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanlığı’na Kazım Ant seçildi.

Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği’nden yapılan açıklamada, 15'inci Olağan Genel Kurulu toplantısının dün, dernek üyelerinin % 89'unun katılımıyla demokratik olgunluk ve coşku içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Başkanlığa Kazım Ant getirilirken Dernek Yönetim Kurulu'na seçilenler şöyle sıralandı:

1. Mehmet Çelebioğlu, 2. Tuncer Karakurt, 3. Mustafa Kutruza, 4. Taner Polat, 5. Halil İnce, 6. Bülent Ecevit, 7. Alper Önel, 8. Ayer Yarkıner”

Denetleme Kurulu’nda ise Erdoğan Volkan, Derviş Bozkurt ve Hasan Kaymakam görev yapacak.