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Bazı bölgelerde kesinti olacak

Bazı bölgelerde kesinti olacak
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Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle yarın St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.
Kıb-Tek bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında olacak.

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