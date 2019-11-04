Bazı bölgelerde kesinti olacak

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak ağaç budama çalışmaları nedeniyle yarın St. Hilarion Bölgesi, GKK Karargahı Bölgesi ve Ağırdağ bölgesinde elektrik kesintisi yapılacak.

Kıb-Tek bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti saat 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında olacak.