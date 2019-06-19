Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği 7. Yürütme Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirildi.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediyesi Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığında yapılan ve yaklaşık iki saat süren toplantıda ilk olarak yurt dışı temaslarla ilgili üyelere bilgi verildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Avrupa Birliği Destek Ofisi’nin yürüttüğü Kapasite Geliştirme Projesi ile ilgili Uzman Wavell Moore “Belediyeler ve Belediyeler Birliği’nin kapasitesinin geliştirilmesi” konusunda sunum yaparak çalışmayla ilgili bilgi verdi.

EYLÜLDE ÇALIŞTAY KARARI

Yürütme Kurulu, bu kapsamda birlik bünyesinde yer alan bağımsızlar ve tüm siyasi partilerin temsil edileceği bir heyetin oluşturulmasına ve yürütülecek çalışmalar neticesinde de Eylül ayında bir çalıştay gerçekleştirilmesine karar verdi.

Toplantıda ayrıca, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği, Birlik Meclisi’nin de 18 Temmuz’da biraraya gelmesi kararlaştırıldı.