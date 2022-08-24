Belediyelerde örgütlü sendikalar Meclis önünde eylem yapıyor

Belediyelerde örgütlü sendikalar Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Belediye Emekçileri Sendikası (BES) ve Mağusa Türk Genel-İş, Meclis önünde eylem yapıyor.

Olağanüstü toplantıya çağrılan Cumhuriyet Meclisi’nin gündeminde yer alan “Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin (Özel) Yasa Tasarısı”nın komiteye çekilip, tekrardan düzenlenmesini talep eden sendikalara, CTP milletvekilleri de destek verdi.

-Erhürman: "Bu zihniyete dur demeliyiz"

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, eylemcilerin yanına gelerek yaptığı konuşmada, bugün Meclis’te görüşülecek “Belediyelerin Birleştirilmesi Özel Yasa Tasarısı”nın yeniden komiteye çekilip tüm eksik gördükleri yanlarının düzeltilmesini ve tüm kesimlerin onayını alacak şekle getirilmesini talep ettiklerini söyledi.

Erhürman, ülkede anti demokratik ve insanların temel hak ve özgürlüklerini engelleyecek davranışlar sergilendiğini, belediye çalışanlarının karakollara çekildiğini, bunun doğru bir tavır olmadığını kaydetti.

Hükümetin “istediğimiz gibi belediyeleri kapatır, birleştiririz” tavrında olduğunu ve bunun doğru olmadığını ifade eden Erhürman, toplantı ve gösteri hakkının gasp edilemeyeceğini, bu zihniyete “dur” demeleri gerektiğini dile getirdi.

-"Kaos çıkacak"

Erhürman, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi halinde belediyelerle ilgili kaos ortaya çıkacağını ve bu kaosu çözmek için yıllar sürecek bir çalışmaya ihtiyaç duyulacağını, kimsenin içinden çıkamayacağını savunarak, yapılması gerekenin, yasa tasarısının genel kuruldan tekrar komiteye çekilmesi ve yanlışların düzeltilmesi, tartışılmayan konuların tartışılması ve tüm eksikliklerin ele alınması olduğunu kaydetti.

-"Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz"

Anayasa’ya uygun hale getirilmeden yasanın Meclis’ten geçmesi halinde konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini ifade eden Erhürman, yerel yönetimlere ve halkın demokratik haklarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetebileceğine vurgu yaparak, halkın da işin ciddiyetine varması ve Meclis ve sokakta ortaya koyacakları mücadeleye destek vermesi çağrısında bulundu.

Mahkemeye gitmeden bu kaosa girmemek için mücadeleyi yükseltmeleri gerektiğini ifade eden Erhürman, gerektiği saate kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini, amaçlarının kavga değil, akıl yoluna getirmek olduğunu söyledi.

-Sendika başkanları

Belediyelerde örgütlü sendikalar DEV-İŞ, BES ve Mağusa Türk Genel-İş başkanları da, yasa tasarısı ile ilgili hükümete çağrıda bulunarak, yasanın komiteye geri çekilmesini, tüm tarafların üzerinde mutabık kalacağı bir yasa şekline getirilmesini ve bir kaosa sebebiyet verilmemesini istedi. Sendikalar, yasa tasarısında belirsizlikler olduğunu, Anayasa’ya aykırılıklar bulunduğunu, belediyelerde reforma ihtiyaç olduğunu ancak bunun “dayatma” olduğunu iddia etti, hükümete “bu yanlıştan geri dönülmesi” çağrısında bulundu.

-Eylem nedeniyle Lefkoşa trafiğinde sorunlar yaşanıyor

Eylem nedeniyle bazı yollar kapalı olduğundan Lefkoşa trafiğinde sorunlar yaşanıyor. Meclis önü ve Meclis arka sokağı, Osman Paşa Caddesi- Şehitler Abidesi ile Halk Bankası arası trafiğe kapalı.

Cemal Gürsel Caddesi'nden gelen araçlar ise Girne Kapısı’ndan suriçine veya Şehitler Abidesi’nden Ledra Palas ışıkları istikametine yönlendiriliyor. Dereboyu'nda da yoğunluk yaşanıyor.